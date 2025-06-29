Zile\'de Park Halinde Minibüs Yandı

Tokat'tın Zile ilçesinde çıkan yangında minibüste hasar meydana geldi.
Alacamescit Mahallesi'nde park halindeki 60 BB 976 minibüste bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.
Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucunda söndürülen yangında minibüste hasar oluştu.
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