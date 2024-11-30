Zile\'de Sokak Hayvanlarına Pati Evi

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Tokat'ın Zile ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikası, sokak hayvanları için pati evi yapıyor.

İlçede faaliyet gösteren bir mobilya fabrikası, sokaktaki kediler için 300 pati evi yapıp sokaklarda uygun yerlere koydu.

Şirket yönetici Onur Güler, Zile'de soğuk havanın etkili olduğuna işaret ederek, "Maalesef bölgemizde barınak sayıları ve vasıfları yetersiz. Biz de mobilya atık parçalarından muhtelif ebatlarda pati evi üretip ücretsiz olarak hayvanseverlere dağıtıyoruz. Pati evlerimizin üstü ve altı su geçirmez materyallerle kaplıyoruz. Özellikle kediler evlerimizi çok sevdi." ifadesini kullandı.