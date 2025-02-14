Zimbabve'de Otobüs Kazası: 24 Ölü

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MATABELELAND GÜNEY, 14 Şubat (Xinhua) -- Zimbabve'nin Matabeleland Güney bölgesinde bir otobüs ve yük kamyonunun çarpıştığı kaza mahalli, 13 Şubat 2025.

Devlete ait The Herald gazetesinin haberine göre, perşembe sabahı ülkenin güney sınırındaki Beitbridge kasabası yakınlarında bir gişede meydana gelen kazada en az 24 kişi hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Xinhua)