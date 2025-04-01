Zimbabve'de Protestolar Engellendi

Zimbabve'de, Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa'nın görev süresinin 2030'a kadar uzatılması planına karşı düzenlenen protestolar engellendi.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin başkenti Harare ve diğer büyük şehirlerde, Mnangagwa'nın görev süresinin 2030'a kadar uzatılması planına karşı protestolar düzenlendi.

Bağımsızlık savaşı gazileri tarafından organize edilen protestoları, güvenlik güçleri yoğun şekilde müdahale ederek engelledi.

Harare başta olmak üzere Bulawayo ve diğer şehirlerde güvenlik önlemleri artırılırken, iş yerleri, okullar ve pazar yerleri büyük ölçüde kapalı kaldı ve polis ekipleri ise boş sokaklarda devriye gezdi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki durumun şu an sakin olduğu ve halkın günlük aktivitelerine devam etmesinin teşvik edildiği belirtildi.

Açıklamada, Harare'nin batısında küçük bir grup göstericinin "2030'u reddediyoruz" sloganları attığı, polisin ise göz yaşartıcı gaz kullanarak kalabalığı dağıttığı ifade edildi.

Bazı analistler, protestoların büyük ölçüde engellenmesine rağmen, yaşanan ekonomik durgunluğun hükümete güçlü bir mesaj verebileceğini belirtiyor.

Siyasi analist Ibbo Mandaza, "Halkın iş bırakma eylemi, Zimbabve halkının güçlü bir mesajıdır. İktidardakiler bu durumu ciddiye almak zorunda." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede iktidarda bulunan Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephe (ZANU-PF) partisi, ocak ayında Mnangagwa'nın görev süresini iki yıl daha uzatma planını açıklamıştı.

2017'de askeri darbe sonucu iktidara gelen ve halihazırda son dönemini sürdüren Mnangagwa'nın bu hamlesi, muhalefet ve eski müttefikleri tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Mnangagwa ise görev süresini uzatma niyetinde olmadığını birçok kez dile getirse de savaş gazileri, onun bu planı vekiller aracılığıyla yürütmeye çalıştığını savunuyor.

Zimbabve Anayasası, devlet başkanlarının en fazla iki dönem, yani toplamda 10 yıl görev yapmasına izin veriyor. Ancak ZANU-PF'nin önerdiği değişiklikle bu sürenin 2030'a kadar uzatılması hedefleniyor.