Zimbabve'de Trajik Otobüs Kazası

Güncel

HARARE, 13 Şubat (Xinhua) -- Zimbabve'nin Matabeleland Güney bölgesinde bir otobüsle bir yük kamyonunun kafa kafaya çarpışması sonucu en az 24 kişi hayatını kaybetti.

Devlete ait The Herald gazetesinin bildirdiğine göre perşembe günü sabah saatlerinde ülkenin güney sınırındaki Beitbridge kasabası yakınlarında bir gişede meydana gelen kazada 17 kişi olay yerinde, 7 kişi de kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Haberde yaralı 12 kişinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

Gazeteye konuşan görgü tanıkları otobüsün Güney Afrika sınırı yakınlarındaki Beitbridge kasabasına doğru yol aldığını, 34 ton magnezyum taşıyan kamyonun ise ters yönde ilerlediğini söyledi. Otobüste kaç yolcu olduğu bilinmiyor.

Xinhua'ya yaptığı açıklamada kazayı teyit eden bir polis sözcüsü, yetkililerin kısa süre içinde ayrıntılı açıklama yapacağını kaydetti.