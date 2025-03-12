Zimbabve'de Tütün Üretimi Artıyor

HARARE, 12 Mart (Xinhua) -- Zimbabve'nin başkenti Harare'de tütün satış noktasında tütünlerini kontrol eden bir üretici, 5 Mart 2025.

Sektörün düzenleyici kuruluşu olan Tütün Endüstrisi ve Pazarlama Kurulu'na göre, tütün üreticileri geçen yıl 113.000 hektar olan ekim alanını bu sezon 125.000 hektara çıkardı. Öte yandan 2024 yılında 240.000 ton olan üretimin bu sezon yağışların da etkisiyle 280.000 tona yükselmesi bekleniyor. (Fotoğraf: Tafara Mugwara/Xinhua)