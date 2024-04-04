Zimbabve Devlet Başkanı El Nino kaynaklı kuraklık nedeniyle afet durumu ilan etti - Son Dakika
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Zimbabve Devlet Başkanı El Nino kaynaklı kuraklık nedeniyle afet durumu ilan etti

Zimbabve Devlet Başkanı El Nino kaynaklı kuraklık nedeniyle afet durumu ilan etti

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, ülkede gıda güvenliğini tehdit eden El Nino kaynaklı kuraklık nedeniyle afet durumu ilan etti. Bu durum, ülkedeki tarım sektörünü olumsuz etkileyecek ve gıda krizine yol açabilecektir.

04.04.2024 11:28
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HARARE, 4 Nisan (Xinhua) -- Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, Çarşamba günü ülkede gıda güvenliğini tehdit eden El Nino kaynaklı kuraklık nedeniyle afet durumu ilan etti.

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Zimbabve Devlet Başkanı El Nino kaynaklı kuraklık nedeniyle afet durumu ilan etti - Son Dakika
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