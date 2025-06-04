Zirai Dola Rağmen Narince Yaprağı Pazarda - Son Dakika
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Zirai Dola Rağmen Narince Yaprağı Pazarda

04.06.2025 19:13
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Tokat'ta zirai dona rağmen Narince yaprağı pazardaki yerini aldı, üreticiler zorluklara göğüs gerdi.

Dona rağmen Narince yaprağı pazardaki yerini aldı

TOKAT - Tokat'ta etkili olan zirai dona rağmen Erbaa ilçesinin coğrafi işaretli ürünü olan Narince yaprağı üreticinin emeğiyle pazardaki yerini aldı.

Erbaa ilçesinde yetiştirilen ve kalitesiyle Türkiye genelinde büyük ilgi gören coğrafi işaretli Narince bağ yaprağı, bu yıl zirai don nedeniyle geç olgunlaşsa da üreticinin çabasıyla yeniden pazardaki yerini aldı. İl genelinde yaşanan don olaylarının ardından zarar gören bağlar, havaların ısınmasıyla toparlanarak yaklaşık bir ay gecikmeyle yaprak vermeye başladı. Gecikmeli de olsa toplanan yapraklar, Erbaa pazarında tezgahlardaki yerini alırken hem üretici hem de alıcı tarafında farklı değerlendirmeler gündeme geldi. Yaşanan tüm zorluklara rağmen Erbaa Narince yaprağı, üreticinin emeği ve bölgenin tarımsal dayanıklılığı sayesinde yeniden sofralara ulaşmaya başladı. Kalitesiyle adından söz ettiren yaprak, bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanındaki mutfaklarda yerini alacak.

"Basılmamış yapraklar 150 ile 180 arasında satılıyor"

Bağpınar Köyü'nden yaprak üreticisi Kürşat Çağlar, bu yıl üretim şartlarının oldukça zor geçtiğini belirterek, "Yevmiyeler pahalı, alıcı ucuzdan almak istiyor, çiftçi yüksekten satmak istiyor. Basılmış yaprak bidonları 1.500 TL, basılmamış yaprak ise 150 ile 180 TL arasında satılıyor" dedi.

"Alıcı sayısı azalınca fiyatlar geriledi"

Toptan yaprak alıcısı Mustafa Yanık ise sezona bayram haftasında yoğunlukla başladıklarını aktararak, "Bayram haftası dolayısıyla piyasa biraz ateşliydi; fiyatlar 150-180 lira arasında gidiyordu. Ancak bu hafta alıcı sayısı azalınca fiyatlar biraz geriledi. Bu seviyelerde oturacağını düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Tarım, Tokat, Erbaa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zirai Dola Rağmen Narince Yaprağı Pazarda - Son Dakika

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