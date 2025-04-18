Zirai Don Meyve Ağaçlarını Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zirai Don Meyve Ağaçlarını Vurdu

Çankırı'da zirai don, meyve ağaçlarına zarar verirken, çiftçiler hububat için umutlu.

18.04.2025 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meyve ağaçlarını zirai don vuran çiftçiler, hububattan umutlu

ÇANKIRI - Çankırı'da zirai don sebebiyle meyve ağaçları zarar görürken, çiftçiler tarlalarına ektikleri hububat ürünlerinden iyi verim almayı ümit ediyor.

Çankırı'da geçen hafta etkili olan ve sıcaklığın sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi, zirai dona sebep oldu. Merkez ilçesine bağlı Yukarıçavuş köyünde, çiftçilik yapan vatandaşların dut ve meyve ağaçları zirai don sebebiyle zarar gördü. Hububat ekili tarlalar ise zirai dondan etkilenmedi. Çiftçiler, yaşanan zirai don sebebiyle ağaçlarındaki çiçek ve filizlerin zarar gördüğünü söyledi. Çiftçiler sağanak yağışların etkili olmaması durumunda ekili tarlalarda da verim kaybı yaşanabileceğini ifade etti.

"Meyve ağaçlarından verim alamayacağız ama ekinlerimize iyi bakacağız"

Zirai don sebebiyle meyve ağaçlarının kurduğunu belirten Kadir Kara, "Nisan ayında yağmur yağışı beklerken kar yağdı, kar yağışı da zirai dona sebep oldu. Ağaçlarımızı soğuk vurdu. Ekinlerimiz şu anda olması gereken yerde değiller. Geçen sene bu mevsimlerde verimimiz çok güzeldi ama şu anda ise gidişatımız iyiye gitmiyor. Yağışlar zamanında yağmıyor, zararımız büyük. Yağmur yağdı fakat havaların soğuk olmasından dolayı yağışın bir etkisini göremedik. Artık bundan sonraki süreçte bol bol yağmur bekliyoruz. İnşallah yağmurlar istediğimiz gibi bol olur ve zararımızı kapatırız. Tabii yağmur yağdıktan sonra havaların da sıcak olması lazım. 5-6 senedir küresel kuraklık yüzünden zaten durumlar böyle. Bu sene meyve ağaçlarından verim alamayacağız ama ekinlerimize iyi bakacağız" dedi.

"Bu yıl çoğu meyve ağaçları meyve veremeyecek"

Meyve ağaçlarının kurumasından dolayı meyve fiyatlarının artabileceğini ifade eden Satı Kara ise "Zirai don sebebiyle ağaçlarda meyve kalmadı. Yağmurun soğuk havada yağması sebebiyle sadece dut ile elma kaldı. Gece saatlerinde yağan yağmur sabaha karşı dona çekti. Ağaçlar dondu, her şey bitti. Birkaç meye ve ekin dışında hiçbir şey kalmadı. Zamansız yağan yağmur olayı bitirdi. Bu yıl çoğu meyve ağaçları meyve veremeyecek. Bu sebeple de meyvelerin fiyatı bu sene artabilir. Allah bize kolaylık versin" diye konuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Hava Durumu, Çankırı, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zirai Don Meyve Ağaçlarını Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuzla’da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi Tuzla'da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi
Şişli’de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı Şişli'de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı
Suları çekilen Porsuk Çayı’na balıklama atladı Suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atladı
ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti
ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu 38 kişi hayatını kaybetti ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu! 38 kişi hayatını kaybetti
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
9 gollü çılgın maç Manchester United’tan tarihi geri dönüş 9 gollü çılgın maç! Manchester United'tan tarihi geri dönüş
Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatından “masumiyet karinesi“ vurgusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından "masumiyet karinesi" vurgusu
Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor
İstanbul’a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım
Safiye Soyman’ın tercihi toplu ulaşım Safiye Soyman'ın tercihi toplu ulaşım

21:50 Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı
21:05 Lisede skandal olay Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi
20:18 Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
17:45 DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder’in durumu stabil DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil
09:49 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
09:38 Sırrı Süreyya Önder’den haber var Doktorların en korktuğu nokta enfeksiyon Sırrı Süreyya Önder'den haber var! Doktorların en korktuğu nokta enfeksiyon
09:25 Dünyaevine giren Aleyna Dalveren’e düğünde altın yağdı Dünyaevine giren Aleyna Dalveren'e düğünde altın yağdı
09:08 Pankart krizi sürüyor Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti
09:03 Altın fiyatlarında gevşeme hareketi başladı Altın fiyatlarında gevşeme hareketi başladı
09:00 Boupendza’nın anısını hiçe saydılar Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü Boupendza'nın anısını hiçe saydılar! Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2025 22:45:39. #7.13#
SON DAKİKA: Zirai Don Meyve Ağaçlarını Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement