Zirai Don Sonrası Çiftçilere Öneriler - Son Dakika
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Zirai Don Sonrası Çiftçilere Öneriler

Tarım Bakanlığı, zirai don nedeniyle zarar gören meyve ağaçları için çiftçilere bakım önerilerinde bulundu.

03.05.2025 11:26
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 34 ilde 16 meyve türünü etkileyen zirai don olayının ardından ağaçlara nasıl bakım yapmaları gerektiğine dair çiftçilere öneri ve uyarılarda bulundu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 10-12 Nisan'da hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle meydana gelen zirai dondan 34 ildeki 16 meyve türü olumsuz etkilenirken, hububat ürünleri ise fazla etkilenmedi.

Zirai donun zarar verdiği ürünler arasında kayısı, üzüm, kiraz, armut, elma, ayva, limon, badem, fındık, ceviz, nektarin, şeftali, portakal, mandarin, erik ve Antep fıstığı yer alıyor.

Söz konusu olayın ardından Bakanlık yetkilileri sahada hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmaları yürüttü. Sonrasında üretimin sürdürülebilirliği için Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün çalışmaları doğrultusunda il ve ilçe tarım müdürlüklerince üreticilere öneri ve uyarılarda bulunuldu.

Ağaçlarda budama kesim işlemi yapılmamalı

Bu kapsamda, üreticilerin ağaçlar üzerinde herhangi bir budama kesim işlemi yapmamaları gerekiyor. Budama işleminin dondan zarar gören kısımlar tamamen belli olduktan sonra gerçekleştirilmesi önem taşıyor.

Ağaçlar üzerindeki küçük yaprak veya sürgün gelişimi olan bahçelerde monilya ve çil hastalığına karşı uygun bir fungusitle ilaçlama yapılması gerekiyor.

Meyve bahçelerinde havasızlıktan dolayı kök çürüklüğü ve zamklanma oluşmaması için sürüm yapmak isteyen çiftçilerin kültivatörle yüzeysel sürüm yapmaları tavsiye ediliyor.

Öte yandan zirai dondan etkilenen il ve ilçelerde çiftçilere yönelik eğitim programları devam ediyor.

Toprak yapısının iyileşmesi için organik maddelerin artırılması da gerekiyor. Özellikle azotlu gübrenin kontrollü bir şekilde kullanılması önem arz ediyor.

Topraktan veya yapraktan aminoasit, hümik asit, fulvik asit gibi bitki besleme ürünlerinin de kontrollü bir şekilde kullanılması öneriliyor. Oluşabilecek hastalıkla karşı düzenli kontrol yapılması tavsiye ediliyor.

Zarar gören ağaçların su ihtiyacının karşılanması da çok önemli bir konu olarak dikkati çekiyor.

Gıda arz güvenliği açısından bir tehlike bulunmuyor

Ayrıca, don olayının ardından ülkede stratejik ürünlerle ilgili gıda arz güvenliği noktasından bir problem olmadığı da belirlendi.

Yetkililerce, çiftçilerin bu tür afetlerden daha az etkilenmeleri için tarım sigortası yaptırmalarının önemi vurgulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zirai Don Sonrası Çiftçilere Öneriler - Son Dakika

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