Zirvedekiler Programı: Genç Girişimcilere İlham - Son Dakika
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Zirvedekiler Programı: Genç Girişimcilere İlham

Zirvedekiler Programı: Genç Girişimcilere İlham
22.05.2025 09:40
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Mektebim Koleji, gençlere girişimciliği aşılamak için Zirvedekiler Programı'nı düzenledi.

MEKTEBİM Koleji tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 3'üncüsü Mustafa Kemal Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Zirvedekiler' Programı, iş dünyasının önde gelen isimlerini öğrencilerle buluşturdu. Etkinlik kapsamında konuşan Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko, "Birçok iş insanıyla öğrencileri okullarda bir araya getiriyoruz. Onların hikayelerini birinci ağızdan dinlemelerini sağlıyoruz. Öğrencilere girişimciliği küçük yaşlarda aşılamayı amaçlıyoruz" dedi.

Mektebim Koleji tarafından düzenlenen 'Zirvedekiler' programı kapsamında girişimcilik dünyasının önde gelen isimleri öğrencilerle bir araya geldi. Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı ve Yemeksepeti'nin Kurucusu Nevzat Aydın konuk olarak katıldı. Gençlere ilham vermek amacıyla düzenlenen etkinlikte, Kolbaşı geleneksel girişimciliğin dinamiklerini aktarırken, Aydın dijital çağın getirdiği yeni fırsatlarla şekillenen internet girişimciliği üzerine deneyimlerini paylaştı.

'KİŞİSEL GELİŞİME ÇOK BÜYÜK KATKILAR SAĞLIYORUZ'

Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko, programda yaptığı konuşmada gençlere girişimciliği küçük yaşlarda tanıtmanın önemine dikkat çekerek, "Birebir iş hikayesi olan birçok iş insanıyla öğrencileri okullarda bir araya getiriyoruz. Onların hikayelerini birinci ağızdan dinlemelerini sağlıyoruz. Fuat ile beraber 'Bir Fikrin mi Var?' diyerek girişimcilik projeleri yapıyoruz. Öğrencilere girişimciliği küçük yaşlarda aşılamayı amaçlıyoruz. Girişimci olmanız için sosyal olmanız gerekiyor. Bundan dolayı program sayesinde öğrencilerin kişisel gelişimine de çok büyük katkılar sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'ORTAOKULDAKİ ÇOCUKLARDA BİLE GİRİŞİMCİLİK BİLİNCİ OLUŞTU'

Yemeksepeti Kurucusu Nevzat Aydın, girişimcilik kültürünün çok genç yaşlara indiğini belirterek, "Özellikle son yıllarda girişimciliğin daha genç yaş gruplarına, hatta ortaokul ve lise düzeyine kadar indiğini gözlemliyorum. Bu organizasyon da bu durumu destekleyen nitelikte ve son derece yararlı. Gençleri girişimciliğe alıştıran, onları bu alana ısındıran etkinliklerin özellikle ortaokul ve lise çağındaki öğrenciler için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim zamanımızda 'girişimcilik' diye bir kavram yoktu. Ama şimdi, bu kadar genç yaşta çocukların girişimci olmak istediklerini, kendi işlerini kurma hayali taşıdıklarını ve fark yaratma arzusu içinde olduklarını görmek beni gerçekten çok mutlu ediyor, umutlandırıyor" dedi.

'FİLM İLE BİLİMİ DENGELEMEK ÖNEMLİ'

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı ise gençlerin enerjisinden ilham aldıklarını anlatarak, "Hayat tecrübelerimizi paylaşırken, gençlerin enerjisini ve hayata bakış açılarını hissediyoruz. Bugün burada elde edilecek en önemli kazanım bence şu olmalı: Hayatın iki temel boyutu var; biri film, diğeri ise bilim. Bu iki yönü dengeleyebilen insanlar, hayatta daha başarılı oluyor. Eğer bugün buradan ayrılırken Nevzat'la, Fuat'la ve buradaki tüm katılımcılarla birlikte gençlere bu mesajı verebilirsek; yani hayatta denge kurmanın, hayallerinin peşinden gitmenin ve istedikleri şeylere ulaşmak için çaba göstermenin önemini aktarabilirsek, onlara bir nebze olsun ilham verebilirsek ne mutlu bize" diye konuştu.

'SEÇİLEN PROJE YATIRIMCILARA SUNULACAK'

Mektebim Koleji Batı Marmara Kurucusu Emre Kart da programın hedeflerini şu sözlerle ifade etti:

"Mektebim Okulları tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Zirvedekiler Programı, Fuat Sami'nin önderliğinde hayata geçirildi. Programın temel hedefi; Türkiye genelindeki tüm kampüslerde eğitim gören öğrencilerimizin kendi fikirlerini ve yaratıcılıklarını ortaya koyarak özgün projeler üretmelerini teşvik etmek. Öğrencilerimiz geliştirdikleri bu projeleri üst kurula sunmakta, ardından yapılan değerlendirme sonucunda en başarılı beş proje belirlenmektedir. Bugün ise bu beş finalist arasından birinci seçilecek ve kazanan proje, startup olarak yatırımcılara sunulma şansı elde edecek. Önceki yıllarda düzenlenen programlarda öğrencilerimiz startup süreciyle önemli kazanımlar elde etti ve birçok yeniliğe öncülük etti. Bu yıl da birinci seçilecek öğrencimize verilecek kapsamlı destekle, Türkiye'ye yeni bir vizyon kazandırmayı hedefliyoruz."

'ZİRVEDEKİLER PROGRAMI, OSCAR TÖRENİ NİTELİĞİNDE'

İş Dünyası ve Girişimcilik Direktörü Fuat Sami ise programın geldiği noktayı şu sözlerle özetledi:

"Son iki yıldır bu projenin direktörlüğünü yürütüyorum. Yola çıktığımızda hedefimiz, Mektebim Kolejlerini ülkemizin en büyük girişimcilik odaklı eğitim kurumuna dönüştürmekti. Bu hedefi ikinci yılımızda gerçekleştirdik. Şu anda 35 ilde, 50'nin üzerinde kampüste faaliyet gösteriyoruz. Yıl boyunca toplamda 250 farklı etkinlik düzenledik. Bugün gerçekleştirilen Zirvedekiler Programı ise adeta bu çalışmaların 'Oscar Töreni' niteliğinde. Ülkemizin dört bir yanından gelen öğrencilerimiz burada ödüllendirilecekler. Programda sekiz farklı kategori bulunuyor: En çok etkinlik düzenleyen kampüs, en etkili etkinliği gerçekleştiren ekip, en çok üyeye sahip öğrenci kulübü, sosyal medyayı en iyi kullanan kampüs gibi başlıklar üzerinden öğrencilerimizin başarıları değerlendiriliyor. Gerçekten de gençlere alan açıldığında neler başarabildiklerine tanık oluyoruz. Örneğin bu yıl, tek başına 150 bin TL bağış toplayan ve etkili etkinlikler düzenleyen kampüslerimiz oldu. Yine öğrencilerimizin yönettiği bir kampüs sosyal medya hesabı yıl boyunca 1 milyonun üzerinde görüntülenme aldı. Şimdi ise hedefimiz, Mektebim Kolejlerini bölgenin en büyük girişimcilik okulu haline getirmek. Bu yolda heyecanla ilerliyoruz."

'GİRİŞİMCİ RUHLARI CANLANDIRIYORUZ'

Eğitim Direktörü Ferhat Argın da öğrencilerin sadece akademik değil, yaşam becerileri açısından da donanımlı bireyler olarak yetişmesini hedeflediklerini söyleyerek, "Mektebim Koleji olarak yalnızca öğrencilerimizin akademik başarılarına değil, aynı zamanda yaşam becerilerine ve hayattaki başarılarına da büyük önem veriyoruz. Bu nedenle lise eğitimimizde 'Dünya Benim Yaşam Alanım' anlayışıyla hareket ediyoruz. Öğrencilerimizi üniversiteye ve meslek hayatına en iyi şekilde hazırlamak için çeşitli programlar uyguluyoruz. Bu programların en önemlilerinden biri de 'M-Lead' adını verdiğimiz liderlik, girişimcilik ve kişisel gelişim programı. Bugün gerçekleştirdiğimiz etkinlik ise bu çalışmaların zirve noktası ve kapanış niteliğini taşıyor. Ayrıca program kapsamında, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarını ve girişimcilerini öğrencilerimizle bir araya getirerek, onların girişimci ruhlarını daha da canlandırmayı hedefliyoruz" dedi.

İZLEYİCİLERDEN TAM NOT ALDI

Aynı gün düzenlenen 'Bir Fikrin mi Var?' yarışması ise genç girişimcilerin üretkenliğini ve yenilikçi fikirlerini ortaya koydukları bir başka bölüm oldu. Yarışmanın finalistleri büyük heyecan yaşarken, dereceye giren öğrenciler projeleriyle jüriyi etkileyerek ödüllerine kavuştu. Öğrencilerin sunumları, izleyicilerden tam not aldı.

Kaynak: DHA

İş Dünyası, Etkinlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

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