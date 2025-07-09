Zlombol Rallisi Giresun'da Final Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Zlombol Rallisi Giresun'da Final Yaptı

Zlombol Rallisi Giresun\'da Final Yaptı
09.07.2025 22:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya'dan gelen 850 araç, Giresun'da kimsesiz çocuklar için düzenlenen Zlombol Rallisi'nde buluştu.

Polonya'dan başlayarak her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen "Zlombol Rallisi", bu yıl Giresun'da final yaptı.

Polonya merkezli olan ve yetimhanede yaşayan çocuklara yardım amacıyla düzenlenen organizasyon için Polonya'nın Katowice başta olmak üzere birçok şehrinden yola çıkan 850 araç ve yaklaşık 2 bin Zlombol üyesi kente ulaştı.

Güre mevkisindeki plajlar bölgesinde Giresun Belediyesince hazırlanan alana Doğu Bloku üretimi özel araçlarıyla giriş yapan grup üyeleri törenle karşılandı. Burada Zlombol üyelerine yöresel yemekler ikram edildi, halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, gazetecilere, Zlombol'un çok uzun mesafede yardım amaçlı düzenlenen önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.

Katılımcıların nostaljik araçlarla yaklaşık 3 bin kilometre yol katettiğini belirten Köse, "Araçları eski, motorları yorulmuş ama onların kocaman yürekleri var. Kimsesiz çocuklara yardım etmek için bu yola çıktılar." dedi.

Köse, Karadeniz ve Giresun'un misafirperverliğini gösterebilmekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Organizasyonun bölgenin tanıtımı için çok önemli bir fırsat olduğunun altını çizen Köse, Polonyalı misafirlerin ilerleyen günlerde Mavigöl, Giresun Adası ve yaylalar gibi turizm alanlarını gezeceğini, yöresel yemekleri deneyimleme fırsatı bulacağını söyledi.

Köse, Zlombol üyelerinin Avrupa'da Giresun ve ülke için kültür elçisi olacağını belirtti.

Zlombol dernek başkanı Martin Teslaf da kendileri için yapılan hazırlıklar karşısında çok mutlu olduklarını dile getirerek, kendilerine yardımcı olan tüm kurumlara ve emek veren kişilere teşekkür etti.

Zlombol üyeleri, 3 gün boyunca Giresun'da kamp yapacak.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Etkinlikler, Polonya, giresun, Güncel, Turizm, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zlombol Rallisi Giresun'da Final Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teksas’taki sel felaketinde ölü sayısı 109’a yükseldi Teksas'taki sel felaketinde ölü sayısı 109'a yükseldi
İklim Kanunu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi İklim Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Erdoğan imzaladı, bakanlıklara 2 bin 659 personel alınacak Erdoğan imzaladı, bakanlıklara 2 bin 659 personel alınacak
Texas’taki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 111’e yükseldi Texas'taki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 111'e yükseldi
Yavaş: Amaç CHP’li belediye başkanlarının önünü kesmekse bugün görevi bırakmaya razıyım Yavaş: Amaç CHP'li belediye başkanlarının önünü kesmekse bugün görevi bırakmaya razıyım
Mevduat ve yatırım fonlarına uygulanan stopaj oranları artırıldı Mevduat ve yatırım fonlarına uygulanan stopaj oranları artırıldı
MİT Başkanı Kalın’dan Bağdat çıkarması İşte masadaki en önemli başlık MİT Başkanı Kalın'dan Bağdat çıkarması! İşte masadaki en önemli başlık
Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı Videolu mesaj yayınladı Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı! Videolu mesaj yayınladı
Kartalkaya davasında 3. gün Salonda ’’Başsağlığı’’ gerginliği, ailelerden biri fenalaştı Kartalkaya davasında 3. gün! Salonda ''Başsağlığı'' gerginliği, ailelerden biri fenalaştı
Öcalan’ın mesajında dikkat çeken PKK detayı Öcalan'ın mesajında dikkat çeken PKK detayı
Öcalan, serbest kalmak istiyor mu Videolu mesajında yanıt verdi Öcalan, serbest kalmak istiyor mu? Videolu mesajında yanıt verdi

21:46
AK Parti Sözcüsü Çelik: Silah bırakma süreci 3-5 ayı aşarsa provokasyona açık olur
AK Parti Sözcüsü Çelik: Silah bırakma süreci 3-5 ayı aşarsa provokasyona açık olur
18:44
Otel sahibinin tutuklu eşi: Yangın esnasında zorluklarla lenslerimi takabildim
Otel sahibinin tutuklu eşi: Yangın esnasında zorluklarla lenslerimi takabildim
18:07
Rekabet Kurumu’ndan OPET’e 131,3 milyon liralık ceza
Rekabet Kurumu'ndan OPET'e 131,3 milyon liralık ceza
16:37
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis’e başvuru
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis'e başvuru
16:29
TBMM Başkanı Kurtulmuş’a peş peşe ziyaretler Önce Erdoğan’ı sonra Kalın’ı ağırladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'a peş peşe ziyaretler! Önce Erdoğan'ı sonra Kalın'ı ağırladı
11:54
Kartalkaya davasında avukatın kritik sorusuna otel müdüründen çıldırtan yanıt
Kartalkaya davasında avukatın kritik sorusuna otel müdüründen çıldırtan yanıt
11:50
AA anketinde dikkat çeken sonuç Sadece yüzde 24’ü olumlu yanıt verdi
AA anketinde dikkat çeken sonuç! Sadece yüzde 24'ü olumlu yanıt verdi
11:35
TBMM’de ilginç protesto Kürsüye gelin ve damat mankeniyle çıktı
TBMM'de ilginç protesto! Kürsüye gelin ve damat mankeniyle çıktı
11:18
Ali Rıza Demircan: İsrail’i Yahudiliğe düşman Yahudiler yönetiyor
Ali Rıza Demircan: İsrail'i Yahudiliğe düşman Yahudiler yönetiyor
10:57
Soyunma kabininde gizli çekim skandalı Sapık kadın doğum uzmanı çıktı
Soyunma kabininde gizli çekim skandalı! Sapık kadın doğum uzmanı çıktı
10:55
Kartalkaya davasında salonu ayağa kaldıran sözler: Müdürüm ama yetkim yok
Kartalkaya davasında salonu ayağa kaldıran sözler: Müdürüm ama yetkim yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2025 22:51:38. #7.12#
SON DAKİKA: Zlombol Rallisi Giresun'da Final Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.