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ZONGULDAK SON

MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 21:35
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MERKEZ

Toplam Sandık : 238
Toplam Seçmen : 75.592
Açılan Sandık : 202
Açılan Sandık Oranı : % 84,87
Kullanılan Oy : 48.613
Geçerli Oy : 48.115
Katılım Oranı : % 75,70

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTAHSİN ERDEM% 53,0625.532
AK PARTİÖMER SELİM ALAN% 37,0217.811
DİĞER% 6,63.177
YENİDEN REFAHKENAN ZEREN% 1,39667
İYİ PARTİKAYA ADANIR% 0,61294
SAADETCEM DERELİ% 0,58281
ZAFER PARTİSİNİLGÜN SADIKOĞLU DANIŞMAN% 0,39186
DEM PARTİCEYLAN TURĞUT% 0,1465
DSPSEVGİ EMİÇ DELİALİOĞLU KARADAĞ% 0,0526
DPÖNDER BOSTANCI% 0,0418
VATAN PARTİSİGÖKHAN YILMAZ% 0,0316
GELECEK PARTİSİŞENDOĞAN YAVUZ% 0,029
BTPSERKAN ORAL% 0,028
HÜDA PARMEHMET ÖZDEMİR% 0,028
DEVA PARTİSİFATİH KELEŞ% 0,028
TKHYAKUP DALKIÇ% 0,017
MİLLETCEMAL CEYLAN% 02
ALAPLI

Açılan Sandık Oranı : % 51,02
Katılım Oranı : % 80,72

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPNURİ TEKİN% 47,362.830
AK PARTİRECEP OCAK% 40,552.423
MHPİSMAİL ÖZTÜRK% 6,44385
İYİ PARTİSERDAR AKYOL% 2,41144
YENİDEN REFAHMURAT AYHAN% 1,71102
DİĞER% 0,7243
ZAFER PARTİSİAYBERK KÖYMEN% 0,4225
SAADETMUSTAFA YAVUZ% 0,138
DSPHAYRETTİN SEVİM% 0,074
BTPFATIMA YİĞİT% 0,074
HÜDA PARMUSTAFA ALTUNTOP% 0,074
HKPEROL ÇAĞ% 0,053
ÇAYCUMA

Açılan Sandık Oranı : % 84,34
Katılım Oranı : % 82,75

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBÜLENT KANTARCI% 50,118.693
AK PARTİBÜNYAMİN BOSTANCI% 27,864.833
DİĞER% 13,312.309
SAADETENGİN ZEREN% 5,59969
YENİDEN REFAHMURAT ALDEMİR% 1,46254
MHPSEMİH AYDIN% 1,05183
İYİ PARTİHAYRETTİN ÜNLÜTÜRK% 0,2442
ZAFER PARTİSİBARIŞ ESEN% 0,1627
BTPMESUT EREN% 0,117
BAĞIMSIZRESUL ALAGÖZ% 0,0712
HÜDA PARYUSUF GÜNDÜZ% 0,036
MİLLETALİ OSMAN ARGIN% 0,023
DEVREK

Açılan Sandık Oranı : % 65
Katılım Oranı : % 72,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÖZCAN ULUPINAR% 49,224.612
CHPÇETİN BOZKURT% 44,184.140
DİĞER% 2,53237
MHPEROL KAPTAN% 1,97184
YENİDEN REFAHYAKUP KURUBAŞ% 0,984
İYİ PARTİORHAN KÜÇÜKKAYA% 0,5350
SAADETMUSTAFA TAŞCI% 0,4946
ZAFER PARTİSİŞAFAK İNANÇ% 0,1413
BTPAYŞEGÜL ÇOLAKOĞLU% 0,033
HÜDA PARABDULLAH SAMİ ŞAHİN% 0,011
EREĞLİ

Açılan Sandık Oranı : % 39,93
Katılım Oranı : % 77,93

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHALİL POSBIYIK% 44,312.412
AK PARTİİBRAHİM SEZER% 28,457.972
İYİ PARTİMURAT SESLİ% 16,424.602
DİĞER% 3,3924
YENİDEN REFAHEMRE KARAARSLAN% 2,51703
MHPİLKAY ÖZDEMİR% 2561
TİPCİHANGİR AMCA% 1,49418
ZAFER PARTİSİMAHMUT GÜRSOY% 0,6169
SAADETMUSA KUMAŞ% 0,44124
BTPASLI BETÜL CİVELEK% 0,1749
DPMETİN DEMİR% 0,0925
VATAN PARTİSİMEHMET USLUBAŞ% 0,0616
MİLLETMEHMET AKİF DEMİREZEN% 0,0514
HÜDA PARRIDVAN UĞURLU% 0,0513
HKPSADIK CANER% 0,0410
AB PARTİKEMAL AKDOĞAN% 0,039
GÖKÇEBEY

Açılan Sandık Oranı : % 77,27
Katılım Oranı : % 91,86

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVEDAT ÖZTÜRK% 44,842.107
AK PARTİERKAN SONER KODAMAN% 37,161.746
DİĞER% 15,03706
MHPATAKAN ÇİÇEK% 1,3865
İYİ PARTİSATILMIŞ AYDEMİR% 0,8339
YENİDEN REFAHRAMAZAN ARDUÇ% 0,5325
SAADETHAKAN BAYRAK% 0,199
ZAFER PARTİSİSÜLEYMAN KÜRŞAT AKDUMAN% 0,021
HÜDA PARMUSTAFA ÖZEL% 0,021
KİLİMLİ

Açılan Sandık Oranı : % 30
Katılım Oranı : % 94,28

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKAMİL ALTUN% 33,081.395
CHPEROL SARIAL% 22,2936
İYİ PARTİMESUT ŞALVARCIOĞLU% 21,2894
DİĞER% 17,26728
MHPSERDAR YARALI% 4,1173
YENİDEN REFAHAHMET AŞKAR% 1,4260
SAADETVELİ SEVER% 0,3615
ZAFER PARTİSİMEHMET ALİ KÖYMEN% 0,2410
BTPSİBEL BAHADIR% 0,125
HÜDA PARHİLAL HİKMET YEŞİLBUDAK% 0,021
KOZLU

Açılan Sandık Oranı : % 56,38
Katılım Oranı : % 72,29

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALTUĞ DÖKMECİ% 50,466.210
AK PARTİALİ BEKTAŞ% 34,274.218
MHPMUHAMMET ÖZDEMİR% 6,25769
YENİDEN REFAHBİLAL KORKMAZ% 5,2640
İYİ PARTİCELAL MURAT BİRİNCİ% 1,42175
SAADETABDULLAH KIRNAPCI% 0,97119
ZAFER PARTİSİKEREM KAZAN% 0,89110
DİĞER% 0,3948
BTPGÖKHAN BAHADIR% 0,067
HKPEMRAH KARA% 0,034
HÜDA PARMURADİYE ÖZDEMİR% 0,034
DPFAHRETTİN ATALAR% 0,022
MİLLETKÜRŞAT ALTAY% 0,011

Kaynak: AA

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