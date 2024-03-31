ZONGULDAK SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|238
|Toplam Seçmen
|:
|75.592
|Açılan Sandık
|:
|202
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 84,87
|Kullanılan Oy
|:
|48.613
|Geçerli Oy
|:
|48.115
|Katılım Oranı
|:
|% 75,70
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|TAHSİN ERDEM
|% 53,06
|25.532
|AK PARTİ
|ÖMER SELİM ALAN
|% 37,02
|17.811
|DİĞER
|% 6,6
|3.177
|YENİDEN REFAH
|KENAN ZEREN
|% 1,39
|667
|İYİ PARTİ
|KAYA ADANIR
|% 0,61
|294
|SAADET
|CEM DERELİ
|% 0,58
|281
|ZAFER PARTİSİ
|NİLGÜN SADIKOĞLU DANIŞMAN
|% 0,39
|186
|DEM PARTİ
|CEYLAN TURĞUT
|% 0,14
|65
|DSP
|SEVGİ EMİÇ DELİALİOĞLU KARADAĞ
|% 0,05
|26
|DP
|ÖNDER BOSTANCI
|% 0,04
|18
|VATAN PARTİSİ
|GÖKHAN YILMAZ
|% 0,03
|16
|GELECEK PARTİSİ
|ŞENDOĞAN YAVUZ
|% 0,02
|9
|BTP
|SERKAN ORAL
|% 0,02
|8
|HÜDA PAR
|MEHMET ÖZDEMİR
|% 0,02
|8
|DEVA PARTİSİ
|FATİH KELEŞ
|% 0,02
|8
|TKH
|YAKUP DALKIÇ
|% 0,01
|7
|MİLLET
|CEMAL CEYLAN
|% 0
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 51,02
|Katılım Oranı
|:
|% 80,72
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|NURİ TEKİN
|% 47,36
|2.830
|AK PARTİ
|RECEP OCAK
|% 40,55
|2.423
|MHP
|İSMAİL ÖZTÜRK
|% 6,44
|385
|İYİ PARTİ
|SERDAR AKYOL
|% 2,41
|144
|YENİDEN REFAH
|MURAT AYHAN
|% 1,71
|102
|DİĞER
|% 0,72
|43
|ZAFER PARTİSİ
|AYBERK KÖYMEN
|% 0,42
|25
|SAADET
|MUSTAFA YAVUZ
|% 0,13
|8
|DSP
|HAYRETTİN SEVİM
|% 0,07
|4
|BTP
|FATIMA YİĞİT
|% 0,07
|4
|HÜDA PAR
|MUSTAFA ALTUNTOP
|% 0,07
|4
|HKP
|EROL ÇAĞ
|% 0,05
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 84,34
|Katılım Oranı
|:
|% 82,75
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|BÜLENT KANTARCI
|% 50,11
|8.693
|AK PARTİ
|BÜNYAMİN BOSTANCI
|% 27,86
|4.833
|DİĞER
|% 13,31
|2.309
|SAADET
|ENGİN ZEREN
|% 5,59
|969
|YENİDEN REFAH
|MURAT ALDEMİR
|% 1,46
|254
|MHP
|SEMİH AYDIN
|% 1,05
|183
|İYİ PARTİ
|HAYRETTİN ÜNLÜTÜRK
|% 0,24
|42
|ZAFER PARTİSİ
|BARIŞ ESEN
|% 0,16
|27
|BTP
|MESUT EREN
|% 0,1
|17
|BAĞIMSIZ
|RESUL ALAGÖZ
|% 0,07
|12
|HÜDA PAR
|YUSUF GÜNDÜZ
|% 0,03
|6
|MİLLET
|ALİ OSMAN ARGIN
|% 0,02
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 65
|Katılım Oranı
|:
|% 72,81
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ÖZCAN ULUPINAR
|% 49,22
|4.612
|CHP
|ÇETİN BOZKURT
|% 44,18
|4.140
|DİĞER
|% 2,53
|237
|MHP
|EROL KAPTAN
|% 1,97
|184
|YENİDEN REFAH
|YAKUP KURUBAŞ
|% 0,9
|84
|İYİ PARTİ
|ORHAN KÜÇÜKKAYA
|% 0,53
|50
|SAADET
|MUSTAFA TAŞCI
|% 0,49
|46
|ZAFER PARTİSİ
|ŞAFAK İNANÇ
|% 0,14
|13
|BTP
|AYŞEGÜL ÇOLAKOĞLU
|% 0,03
|3
|HÜDA PAR
|ABDULLAH SAMİ ŞAHİN
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 39,93
|Katılım Oranı
|:
|% 77,93
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HALİL POSBIYIK
|% 44,3
|12.412
|AK PARTİ
|İBRAHİM SEZER
|% 28,45
|7.972
|İYİ PARTİ
|MURAT SESLİ
|% 16,42
|4.602
|DİĞER
|% 3,3
|924
|YENİDEN REFAH
|EMRE KARAARSLAN
|% 2,51
|703
|MHP
|İLKAY ÖZDEMİR
|% 2
|561
|TİP
|CİHANGİR AMCA
|% 1,49
|418
|ZAFER PARTİSİ
|MAHMUT GÜRSOY
|% 0,6
|169
|SAADET
|MUSA KUMAŞ
|% 0,44
|124
|BTP
|ASLI BETÜL CİVELEK
|% 0,17
|49
|DP
|METİN DEMİR
|% 0,09
|25
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET USLUBAŞ
|% 0,06
|16
|MİLLET
|MEHMET AKİF DEMİREZEN
|% 0,05
|14
|HÜDA PAR
|RIDVAN UĞURLU
|% 0,05
|13
|HKP
|SADIK CANER
|% 0,04
|10
|AB PARTİ
|KEMAL AKDOĞAN
|% 0,03
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 77,27
|Katılım Oranı
|:
|% 91,86
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|VEDAT ÖZTÜRK
|% 44,84
|2.107
|AK PARTİ
|ERKAN SONER KODAMAN
|% 37,16
|1.746
|DİĞER
|% 15,03
|706
|MHP
|ATAKAN ÇİÇEK
|% 1,38
|65
|İYİ PARTİ
|SATILMIŞ AYDEMİR
|% 0,83
|39
|YENİDEN REFAH
|RAMAZAN ARDUÇ
|% 0,53
|25
|SAADET
|HAKAN BAYRAK
|% 0,19
|9
|ZAFER PARTİSİ
|SÜLEYMAN KÜRŞAT AKDUMAN
|% 0,02
|1
|HÜDA PAR
|MUSTAFA ÖZEL
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 30
|Katılım Oranı
|:
|% 94,28
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|KAMİL ALTUN
|% 33,08
|1.395
|CHP
|EROL SARIAL
|% 22,2
|936
|İYİ PARTİ
|MESUT ŞALVARCIOĞLU
|% 21,2
|894
|DİĞER
|% 17,26
|728
|MHP
|SERDAR YARALI
|% 4,1
|173
|YENİDEN REFAH
|AHMET AŞKAR
|% 1,42
|60
|SAADET
|VELİ SEVER
|% 0,36
|15
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET ALİ KÖYMEN
|% 0,24
|10
|BTP
|SİBEL BAHADIR
|% 0,12
|5
|HÜDA PAR
|HİLAL HİKMET YEŞİLBUDAK
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 56,38
|Katılım Oranı
|:
|% 72,29
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALTUĞ DÖKMECİ
|% 50,46
|6.210
|AK PARTİ
|ALİ BEKTAŞ
|% 34,27
|4.218
|MHP
|MUHAMMET ÖZDEMİR
|% 6,25
|769
|YENİDEN REFAH
|BİLAL KORKMAZ
|% 5,2
|640
|İYİ PARTİ
|CELAL MURAT BİRİNCİ
|% 1,42
|175
|SAADET
|ABDULLAH KIRNAPCI
|% 0,97
|119
|ZAFER PARTİSİ
|KEREM KAZAN
|% 0,89
|110
|DİĞER
|% 0,39
|48
|BTP
|GÖKHAN BAHADIR
|% 0,06
|7
|HKP
|EMRAH KARA
|% 0,03
|4
|HÜDA PAR
|MURADİYE ÖZDEMİR
|% 0,03
|4
|DP
|FAHRETTİN ATALAR
|% 0,02
|2
|MİLLET
|KÜRŞAT ALTAY
|% 0,01
|1
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