Zonguldak Valisi son 24 saatte 150 kilogramı aşan yağışa rağmen can kaybı yok dedi - Son Dakika
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Zonguldak Valisi son 24 saatte 150 kilogramı aşan yağışa rağmen can kaybı yok dedi

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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kentin son 24 saatte 150 kilogramı aşan yağış aldığını belirterek can kaybı ve yaralanma yaşanmadığını söyledi. Etkilenen bölgelerde inceleme yapan Hacıbektaşoğlu, heyelan ve taşkın riskine karşı ekiplerin sahada beklediğini ifade etti.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kentin son 24 saatte 150 kilogramın üzerinde yağış aldığını belirterek, "Çok şükür şu anda can kaybımız, yaralanma yok." dedi.

Sağanaktan etkilenen yerlerde incelemelerde bulunan Hacıbektaşoğlu, gazetecilere, kentin dün geceden itibaren fırtına ve yağışın etkisi altında olduğunu söyledi.

Hacıbektaşoğlu, "İlimiz son 24 saatte 150 kilogramın üzerinde yağış aldı. Çok şükür şu anda can kaybımız, yaralanma yok. Öncelikle vatandaşlarımıza duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bütün uyarılara titizlikle uyuluyor. Yoldaki araç trafiği ve insan yoğunluğu şehirlerimizde azaldı." dedi.

En son Karadeniz Ereğli'de bir kaya düşmesi yaşandığını hatırlatan Hacıbektaşoğlu, "Özellikle heyelanlar, kaya düşmelerinden, taşkınlardan, taşkına maruz olabilecek yerlerden korkuyoruz. Buralara yaklaşılmaması, mümkün olduğu kadar hareketimizi kısıtlamamız çok önemli." diye konuştu.

Vali Hacıbektaşoğlu, bütün ekiplerin sahada olduğunu, daha önce taşkına maruz kalan ve sıkıntı olan yerlerde tedbirleri aldıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bütün ekiplerimiz bekliyor. Müdahale edilecek yerlere müdahale ediliyor. Yine 112'ye gelen ihbarlar var ancak çok ciddi mahsur kalma değil. Önümüzdeki saatlerde etkisini kaybetmesini bekliyoruz. Zaten hava ve yağış kütlesi doğuya doğru hareket ediyor. Şu an itibarıyla hasar olan yerleri arkadaşlarımız tespit ediyor. İrili ufaklı taşkınlar, heyelanları temizleme, iyileştirme çalışmaları başlayacak."

Zonguldak'ın heyelan ve taşkın riski bakımından Türkiye'nin en riskli vilayetlerinden biri olduğuna değinen Hacıbektaşoğlu, bunu bilerek çalıştıklarını ifade etti.

Hacıbektaşoğlu, her etkili yağışta yapılan yatırımların faydasını gördüklerine dikkati çekerek, bu kapsamda gördükleri eksiklikleri gidererek kısa, orta ve uzun vadede plan yaptıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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