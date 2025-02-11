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Zorlu Kışta Besicilik Mücadelesi

Zorlu Kışta Besicilik Mücadelesi

Muş'ta besiciler, kışın zorlu şartlarına rağmen hayvanlarının bakımını sürekli ihmal etmiyor.

11.02.2025 11:46
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Muş'ta karla kaplı köylerde yaşayan besiciler, zorlu kış şartlarına rağmen hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor.

Ağaçlık köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçiler, tek geçim kaynakları hayvanları için dondurucu soğukların etkili olduğu kırsalda tüm zorluklara göğüs geriyor.

Yazın yaylalarda otlattıkları hayvanlarına kış boyunca ahır ve naylon çadırlarda bakan besiciler, gün içerisinde buradan çıkardıkları hayvanlarına kar üzerinde yem veriyor.

Besici Yasin Meriç, AA muhabirine, 3 bin küçükbaş hayvanı ahır olarak kullandıkları çadırlarda beslediklerini söyledi.

Kışın hayvan beslemenin zorluklarından bahsedenMeriç, şunları kaydetti:

"Burada 3 binden fazla küçükbaş hayvan var. Günde 3 kez hayvanlara sırtlarımızda taşıdığımız yem, saman ve arpayı kar üstünde veriyoruz. Burada yaklaşık 5 ay kar altında kalıyoruz. Dedemizden, babamızdan gelen bir meslek. Geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz. Zor ve çok masraflı olmasına rağmen yine hayvancılığı seviyoruz." dedi.

55 yıldır hayvancılık yapan 71 yaşındaki Enver Oğlago ise mesainin sabah erken başladığını anlatarak, "Kışın zor koşullarda hayvancılık yapıyoruz. Ahır yapamadığım için naylon çadırlarda hayvanlarımızın bakımını yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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