Zveçan'da El Bombalı Saldırı - Son Dakika
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Zveçan'da El Bombalı Saldırı

Zveçan\'da El Bombalı Saldırı

Kosova'nın Zveçan kentinde belediye binasına el bombasıyla saldırı düzenlendi, hasar oluştu.

29.11.2024 13:52
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Kosova'nın kuzeyindeki Zveçan'da belediye binasına el bombasıyla düzenlenen saldırı hasara neden oldu.

Zveçan Belediye Başkanı İlir Peci, sosyal medya hesabındaki paylaşımında gece belediye binasına el bombalı saldırı gerçekleştirildiğini doğruladı.

Peci, "Dün gece saat 23.45 sularında kimliği belirsiz kişiler, Zveçan Belediyesi binasına el bombasıyla saldırı düzenledi. Bu şiddet eylemi hasara yol açtı ancak neyse ki yaralanan olmadı. Bu kabul edilemez şiddet ve terör eylemini şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Kosova polisinden yapılan açıklamada 4 araçta hasara yol açan saldırının "M75" tipi el bombasıyla gerçekleştirildiğinden şüphelenildiği belirtildi.

Öte yandan, Zveçan'daki polis istasyonuna da 26 Kasım'da akşam saatlerinde el bombalı saldırı düzenlenmişti.

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Kuzey Mitroviça, Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 2023'ün mayıs ayından beri Arnavut belediye başkanları görev yapıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zveçan'da El Bombalı Saldırı - Son Dakika

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