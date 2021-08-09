1 yıl önce gizlice evlenen Görkem Sevindik'in nikah fotoğrafları ortaya çıktı, çok yakında baba oluyor

Son olarak Show TV ekranında yayınlanan Kırmızı Kamyon dizisinde başrol oynayan Görkem Sevindik'in gizlice evlendiği ve baba olacağı öğrenildi. Pandemi nedeniyle düğün yapmayan çift, sadece yakın çevrelerinin katıldığı bir törenle hayatlarını birleştirdi.

MEĞER 1 YIL ÖNCE EVLENMİŞLER

Milliyet'te yer alan habere göre; çift, yaklaşık 1 yıl önce pandemi nedeniyle bir otelde evlendi. İkilinin şahitliklerini ise Serhan Çetinsaya ve eşi Sare Demir Çetinsaya yaptı. Oyuncu ve basketbolcunun, iki hafta sonra ise çocuklarını kucağına alacak.

ERKEK BEBEKLERİ OLACAK

Erkek bebekleri olacak çiftin, isim konusunda ise karar vermedikleri ileri sürüldü. İkili, koronavirüs bitince aile ve arkadaşlarından oluşan 120 kişilik bir düğün eğlencesi yapacak.

İşte çiftin nikah fotoğrafları...