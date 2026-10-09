12 sanatçı, çocuklar için umudu sanatla büyütüyor. KAÇUV, “12 Renk, Binlerce Umut” sergisiyle çocukların geleceğine umut oluyor - Son Dakika
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12 sanatçı, çocuklar için umudu sanatla büyütüyor. KAÇUV, “12 Renk, Binlerce Umut” sergisiyle çocukların geleceğine umut oluyor

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12 sanatçı, çocuklar için umudu sanatla büyütüyor. KAÇUV, “12 Renk, Binlerce Umut” sergisiyle çocukların geleceğine umut oluyor
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Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), kanser tedavisi gören çocuklar ve ailelerinin tedavi sürecinde ihtiyaç duyduğu desteği güçlendirmek amacıyla Kadıköy Belediyesi iş birliğiyle “12 Renk, Binlerce Umut” sergisini düzenliyor.

Sanatın birleştirici gücüyle 12 sanatçının eserlerini bir araya getiren sergide gerçekleştirilecek eser satışlarından elde edilen gelirin bir bölümü, kanser tedavisi gören çocukların tedavi yolculuklarına umut olmak için KAÇUV’un yürüttüğü destek çalışmalarına katkı sağlayacak. 15 Ekim’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM) açılacak sergi, 31 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), sanatın birleştirici gücünü çocukların tedavi yolculuklarına uzanan bir dayanışmaya dönüştürüyor. Altan Çelem, Aygün Tuğay, Bahri Genç, Devrim Erbil, Didem Ünlü, Gazi Sansoy, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Mahir Güven, Saim Erken, Selahattin Aydın, Serap Muratanoğlu Eyrenci ve Yalçın Gökçebağ’ın eserleriyle katkı sunduğu “12 Renk, Binlerce Umut” sergisi, 15-31 Ekim tarihleri arasında Caddebostan Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. Farklı sanat anlayışlarını çocuklar için ortak bir amaçta buluşturan sergide, eserler sanatseverlerle çocukların tedavi süreçlerine destek olma fırsatı arasında bir köprü kuracak.

12 sanatçı, çocuklar için umudu sanatla büyütüyor. KAÇUV, “12 Renk, Binlerce Umut” sergisiyle çocukların geleceğine umut oluyor

“Birbirinden değerli 12 sanatçı, eserlerini çocukların iyilik hali için bir araya getirdi”

KAÇUV, 25 yıldır kanser tedavisi gören çocukların ve ailelerinin yanında oluyor. “12 Renk, Binlerce Umut” sergisi de sanat dünyasının çocukların tedavi yolculuğuna verdiği desteği görünür kılan özel bir buluşma niteliği taşıyor. Sergiyi ziyaret eden sanatseverler, 12 sanatçının eserlerini bir arada görme fırsatı bulurken; sergideki eserlerin satışından elde edilen gelirin bir bölümü, kanser tedavisi gören çocukların ve ailelerinin ihtiyaç duyduğu desteğin güçlendirilmesine katkı sağlayacak. KAÇUV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız, serginin sanatın birleştirici gücünü çocukların tedavi süreçlerine yönelik dayanışmayla buluşturduğunu belirtti. Çocukların kanser tedavisiyle karşı karşıya kaldığı sürecin hem çocuklar hem de aileleri için birçok ihtiyacı beraberinde getirdiğine dikkat çeken Yıldız; “KAÇUV olarak, bu yolculukta onların yanında olmak, ihtiyaç duydukları desteğe erişmelerini sağlamak ve tedavi sürecini onlar için mümkün olduğunca destekleyici hale getirmek için çalışıyoruz. Kadıköy Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen “12 Renk, Binlerce Umut” sergisinin bizim için en kıymetli tarafı, birbirinden değerli 12 sanatçının eserlerini çocukların iyilik hali için bir araya getirmesi. Sanatın birleştirici gücünü dayanışmayla buluşturan bu serginin, sanatseverlerle daha da büyümesini diliyoruz. Her bir eserin çocukların tedavi yolculuğuna uzanan bir desteğe dönüşecek olması bizim için çok değerli. Tüm sanatseverleri 15-31 Ekim tarihleri arasında Caddebostan Kültür Merkezi’nde bizimle bu anlamlı buluşmaya ortak olmaya davet ediyoruz” dedi.

Kadıköy BelediyesiKanser TedavisiSon Dakika

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SON DAKİKA: 12 sanatçı, çocuklar için umudu sanatla büyütüyor. KAÇUV, “12 Renk, Binlerce Umut” sergisiyle çocukların geleceğine umut oluyor - Son Dakika
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