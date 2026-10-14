1.5 aydır cezaevinde olan Tuğba Ekinci\'den ilk açıklama: Güzel olmak suç mu?

Şarkıcı Tuğba Ekinci, tutuklanmasının ardından ilk kez açıklama yaptı. Hakkındaki iddialara yanıt veren şarkıcı, bikinili videosunun bağlamından koparıldığını savunarak suçlamaları kabul etmedi.

5 İLDE DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINDI

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen müstehcenlik soruşturması kapsamında beş ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İnternet ortamında müstehcen içerik yayımladığı değerlendirilen kişilere yönelik operasyonda şarkıcı Tuğba Ekinci de gözaltına alındı. Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi kapsamında hakimliğe sevk edilen Ekinci, dosyadaki deliller ve kuvvetli suç şüphesine ilişkin değerlendirme sonucunda tutuklandı.

BİKİNİLİ VİDEOSUYLA İLGİLİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hakimlikteki savunmasında hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Ekinci, soruşturmaya konu olan görüntüleri Instagram hesabının hikaye bölümünde yayımladığını belirtti. Videolarda evinde spor yaptığını ifade eden şarkıcı, görüntülerin teşhir amacı taşımadığını savundu. Videodan alınan bazı kesitlerin bağlamından koparıldığını öne süren Ekinci, görüntülerin tamamının incelenmesini istedi. Şarkıcı ayrıca söz konusu içeriklerden herhangi bir maddi kazanç elde etmediğini dile getirdi.

TUTUKLULUK SONRASI SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Tutuklu bulunan Tuğba Ekinci, avukatı aracılığıyla kamuoyuna iletildiği belirtilen açıklamasında hem hakkındaki suçlamalara hem de kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. "Bu ülkede güzel olmak bir suç mudur?" sözleriyle dikkat çeken Ekinci, ücretli abonelik hesabının bulunmadığını vurguladı. Odatv'de yer alan habere göre, ailesinin de yaşananlardan etkilendiğini belirten şarkıcı, özellikle 80 yaşındaki annesinin durumuna dikkat çekti.

İşte tutuklu bulunan Tuğba Ekinci'nin açıklaması: "Yirmi yılı aşkın sanat hayatımı onurla sürdürdüm; gazilerimizin ve şehit ailelerimizin yanında hiçbir karşılık beklemeden sahneye çıktım. Bugün ise bağlamından koparılarak yayılan bikinili bir video yüzünden, hiçbir somut delil olmaksızın tutuklu bulunuyorum. Bu süreçte şahsıma ve aileme ağır hakaretler yöneltildi. Bu ülkede güzel olmak bir suç mudur? Hiçbir ücretli abonelik hesabım yok, kimseden tek kuruş almadım. Kadınlığımı ve güzelliğimi para karşılığında kullanmak karakterimle bağdaşmaz. Hiç kimse namusumu lekeleyemez. 80 yaşındaki annem bu süreçte derinden yıprandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Adalet Bakanımızın ve değerli yargı mensuplarımızın, sürecin hızla aydınlatılmasına gösterecekleri hassasiyete yürekten inanıyorum. Türk adaletine olan güvenim tamdır."