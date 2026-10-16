1500 yıllık mezardan altın ayakkabılar çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

1500 yıllık mezardan altın ayakkabılar çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
1500 yıllık mezardan altın ayakkabılar çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan'da 1500 yıllık bir mezarda, genç bir kadına ait altın kaplamalı ayakkabılar bulundu. Araştırmacılar, ayakkabıların günlük kullanım için değil, yalnızca cenaze töreni için hazırlandığını belirledi. Mezarda altın süslemeli taç ve kemer de bulunurken aynı bölgede keşfedilen 150'den fazla antik sikke, dönemin ticaret ağına ışık tuttu.

Kazakistan'ın batısındaki Mangışlak Yarımadası'nda yürütülen arkeolojik kazılarda, yaklaşık 1500 yıl öncesine ait dikkat çekici bir keşif yapıldı. Aktau kenti yakınlarındaki Karakabak mezarlığında, seçkin bir aileye mensup olduğu değerlendirilen genç bir kadının mezarında altın kaplamalı ayakkabılar bulundu. Araştırmacılar, ayakkabıların günlük kullanım için değil, kadının ölümünün ardından gerçekleştirilen defin töreni için özel olarak hazırlanmış olabileceğini ortaya koydu.

ALTIN AYAKKABILARIN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Mezarda bulunan ayakkabıların ilk bakışta tamamen altından yapıldığı düşünüldü. Ancak incelemelerde, ayakkabıların dış yüzeyinin ince altın levhalarla kaplandığı anlaşıldı.

Araştırmacılar, ayakkabılarda ve kemerdeki bazı tokalarda normal kullanım için gerekli bağlantıların bulunmadığını belirledi. Bu durum, eşyaların günlük yaşamda kullanılmak yerine yalnızca cenaze töreni için üretildiği ihtimalini güçlendirdi. Mezarın MS 5. yüzyılın ikinci yarısı ile 6. yüzyılın ilk yarısı arasına tarihlendiği belirtildi.

1500 yıllık mezardan altın ayakkabılar çıktı

BAŞLIĞI VE KEMERİ DE ALTINLA SÜSLENMİŞ

Genç kadının mezarında yalnızca ayakkabılar değil, altın süslemeli başka eşyalar da bulundu. Başlığında yuvarlak altın plakalar, kırmızı kumaştan hazırlanmış bir taç ve maskeyi andıran süslemeler tespit edildi.

Alın bölgesindeki süslemenin Helenistik dönemde kullanılan Gorgoneion tasvirinden esinlenilerek hazırlandığı belirlenirken kemer tokalarında kanatlarını açmış yırtıcı kuşları andıran motifler dikkat çekti.

1500 yıllık mezardan altın ayakkabılar çıktı

Buluntular, genç kadının ölümünün ardından gösterişli bir cenaze kıyafetiyle defnedildiğine işaret etti.

ALTIN SÜSLEMELER YEREL ATÖLYELERDE ÜRETİLMİŞ OLABİLİR

Araştırmacılar Andrei Astafyev ve Evgeny Bogdanov, mezardaki altın süslemelerin uzak bölgelerden getirilmek yerine Karakabak'taki yerel atölyelerde üretilmiş olabileceğini değerlendirdi.

Bölgede daha önce gerçekleştirilen kazılarda metal işçiliği, mücevher üretimi, cam yapımı ve çömlekçiliğe ilişkin izlerin bulunması da bu ihtimali destekledi.

1500 yıllık mezardan altın ayakkabılar çıktı

AYNI BÖLGEDE 150'DEN FAZLA ANTİK SİKKE BULUNDU

Karakabak'taki kazılarda 150'den fazla antik sikke de gün yüzüne çıkarıldı. Part, Harezm, Soğd, Sasani, Bizans ve Çin gibi farklı coğrafyalarla bağlantılı sikkeler, yerleşimin yaklaşık 1500 yıl önce geniş bir ticaret ağının parçası olduğunu gösterdi.

Araştırmacılar, Karakabak'ın Orta Asya'yı Kuzey Kafkasya, Volga bölgesi ve Güney Urallarla birbirine bağlayan eski Azak-Hazar ticaret koridoruyla ilişkili olabileceğini belirtti.

Genç kadının mezarında bulunan altın kaplamalı ayakkabılar ise dönemin cenaze gelenekleri, yerel zanaatkarlığı ve toplumdaki sosyal statü farklılıklarına ilişkin önemli bilgiler sundu.

KazakistanDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Gerçekacıdır Gerçekacıdır:
    Yunanlılar da 3 tane roma taşını heykelini gösterip bizim tarihimiz kültürümüz daha büyük diyor Biz de onlar taş devrini yaşarken Biz Türkler Altın çağı yaşıyormuşuz.. Yunanlıların gözüne sokun bu haberi 2 0 Yanıtla
    g2ynvyvy88 g2ynvyvy88:
    bu haberi 2 ay once koy mustunuz 0 0
  • kerem can kerem can:
    O mezarlık gitti yazık oldu 1 1 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    insan oğlu acımasız o altınlar o rada bulunan kişiye ait mezarda bile rahat yok 1 0 Yanıtla
  • Onur Küçük Onur Küçük:
    Fondan kazanmıştır kadın... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

84 yıllık rekorun ardından İstanbul’a bir uyarı daha 84 yıllık rekorun ardından İstanbul'a bir uyarı daha
Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı Dosyada Murat Ağırel de şüpheli Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
İsmail Kartal’ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı İsmail Kartal'ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı
Bolu’da Yedigöller Milli Parkı’na mevsimin ilk karı düştü, park yolunda kısa sürdü Bolu'da Yedigöller Milli Parkı'na mevsimin ilk karı düştü, park yolunda kısa sürdü
Sarıyer’de sel sularına kapılan otomobilde yürek yakan detay Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama... Sarıyer'de sel sularına kapılan otomobilde yürek yakan detay! Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama...
ABD’li Yahudi profesör sinsi planı ifşa etti: Sırada Türkiye var ABD'li Yahudi profesör sinsi planı ifşa etti: Sırada Türkiye var
Fenerbahçe’de soyunma odası karıştı İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında kriz iddiası Fenerbahçe'de soyunma odası karıştı! İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında kriz iddiası
Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül’den ilk açıklama Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama
Nereden nereye Üniversite okumak için Türkiye’ye geldi, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı Nereden nereye! Üniversite okumak için Türkiye'ye geldi, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
Sel bölgesinde Bakan Kurum’u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir. Sel bölgesinde Bakan Kurum'u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir.
Üniversite hocasının paylaşımı olay oldu Üniversite hocasının paylaşımı olay oldu
Fenerbahçe’de ortalığı karıştıran iddia Eğer doğruysa Aziz Başkan baba-oğul ikisini birden yollar Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia! Eğer doğruysa Aziz Başkan baba-oğul ikisini birden yollar
14:19
16 yaşındaki Türk pilot Ferrari’de
16 yaşındaki Türk pilot Ferrari'de!
14:07
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu
Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
14:03
Muhammed Salah’ın ablasına teklif yağıyor Türk yatırımcılar sıraya girdi
Muhammed Salah'ın ablasına teklif yağıyor! Türk yatırımcılar sıraya girdi
13:53
Dündar Ziya Gültekin son yolculuğuna uğurlanıyor
Dündar Ziya Gültekin son yolculuğuna uğurlanıyor
13:45
Aziz Yıldırım’a 4. kez ret Mahkemeden bir de soruşturma kararı
Aziz Yıldırım'a 4. kez ret! Mahkemeden bir de soruşturma kararı
13:32
İstanbul’u sarsan sel faciası göz göre göre gelmiş Binaların altından dere akıyor
İstanbul'u sarsan sel faciası göz göre göre gelmiş! Binaların altından dere akıyor
12:40
Son üç seçimi bilen şirketin anketi Görenler tabloya bir daha bakıyor
Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor
12:28
İstanbul’da 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu, selde can kaybı 4’e yükseldi
İstanbul'da 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu, selde can kaybı 4'e yükseldi
12:11
Zam oranı sızdı İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Zam oranı sızdı! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
12:09
Fenerbahçe’de ortalığı karıştıran iddia Eğer doğruysa Aziz Başkan baba-oğul ikisini birden yollar
Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia! Eğer doğruysa Aziz Başkan baba-oğul ikisini birden yollar
11:51
Sel bölgesinde Bakan Kurum’u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir.
Sel bölgesinde Bakan Kurum'u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir.
10:26
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 14:25:35. #7.13#
SON DAKİKA: 1500 yıllık mezardan altın ayakkabılar çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei