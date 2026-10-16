1500 yıllık mezardan altın ayakkabılar çıktı

Kazakistan'ın batısındaki Mangışlak Yarımadası'nda yürütülen arkeolojik kazılarda, yaklaşık 1500 yıl öncesine ait dikkat çekici bir keşif yapıldı. Aktau kenti yakınlarındaki Karakabak mezarlığında, seçkin bir aileye mensup olduğu değerlendirilen genç bir kadının mezarında altın kaplamalı ayakkabılar bulundu. Araştırmacılar, ayakkabıların günlük kullanım için değil, kadının ölümünün ardından gerçekleştirilen defin töreni için özel olarak hazırlanmış olabileceğini ortaya koydu.

ALTIN AYAKKABILARIN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Mezarda bulunan ayakkabıların ilk bakışta tamamen altından yapıldığı düşünüldü. Ancak incelemelerde, ayakkabıların dış yüzeyinin ince altın levhalarla kaplandığı anlaşıldı.

Araştırmacılar, ayakkabılarda ve kemerdeki bazı tokalarda normal kullanım için gerekli bağlantıların bulunmadığını belirledi. Bu durum, eşyaların günlük yaşamda kullanılmak yerine yalnızca cenaze töreni için üretildiği ihtimalini güçlendirdi. Mezarın MS 5. yüzyılın ikinci yarısı ile 6. yüzyılın ilk yarısı arasına tarihlendiği belirtildi.

BAŞLIĞI VE KEMERİ DE ALTINLA SÜSLENMİŞ

Genç kadının mezarında yalnızca ayakkabılar değil, altın süslemeli başka eşyalar da bulundu. Başlığında yuvarlak altın plakalar, kırmızı kumaştan hazırlanmış bir taç ve maskeyi andıran süslemeler tespit edildi.

Alın bölgesindeki süslemenin Helenistik dönemde kullanılan Gorgoneion tasvirinden esinlenilerek hazırlandığı belirlenirken kemer tokalarında kanatlarını açmış yırtıcı kuşları andıran motifler dikkat çekti.

Buluntular, genç kadının ölümünün ardından gösterişli bir cenaze kıyafetiyle defnedildiğine işaret etti.

ALTIN SÜSLEMELER YEREL ATÖLYELERDE ÜRETİLMİŞ OLABİLİR

Araştırmacılar Andrei Astafyev ve Evgeny Bogdanov, mezardaki altın süslemelerin uzak bölgelerden getirilmek yerine Karakabak'taki yerel atölyelerde üretilmiş olabileceğini değerlendirdi.

Bölgede daha önce gerçekleştirilen kazılarda metal işçiliği, mücevher üretimi, cam yapımı ve çömlekçiliğe ilişkin izlerin bulunması da bu ihtimali destekledi.

AYNI BÖLGEDE 150'DEN FAZLA ANTİK SİKKE BULUNDU

Karakabak'taki kazılarda 150'den fazla antik sikke de gün yüzüne çıkarıldı. Part, Harezm, Soğd, Sasani, Bizans ve Çin gibi farklı coğrafyalarla bağlantılı sikkeler, yerleşimin yaklaşık 1500 yıl önce geniş bir ticaret ağının parçası olduğunu gösterdi.

Araştırmacılar, Karakabak'ın Orta Asya'yı Kuzey Kafkasya, Volga bölgesi ve Güney Urallarla birbirine bağlayan eski Azak-Hazar ticaret koridoruyla ilişkili olabileceğini belirtti.

Genç kadının mezarında bulunan altın kaplamalı ayakkabılar ise dönemin cenaze gelenekleri, yerel zanaatkarlığı ve toplumdaki sosyal statü farklılıklarına ilişkin önemli bilgiler sundu.