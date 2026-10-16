23 yaşındaki genci parçalamıştı! Günler sonra ilk kez görüntülendi - Son Dakika
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23 yaşındaki genci parçalamıştı! Günler sonra ilk kez görüntülendi

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İngiltere'de Yorkshire Vahşi Yaşam Parkı'nda 23 yaşındaki William Chapman'ı parçalayarak öldüren Altai isimli kaplan, olaydan yaklaşık bir hafta sonra ilk kez görüntülendi. Yeniden ziyarete açılan parkta kaplanın çimenlerin üzerinde dinlenip kükrediği görüldü. Otopsi raporunda genç adamın çok sayıda travmatik yaralanma sonucu öldüğü belirlenirken, kaplanın bulunduğu alana neden girdiğine ilişkin soruşturma sürüyor.

İngiltere'nin Güney Yorkshire bölgesindeki Yorkshire Vahşi Yaşam Parkı'nda yaşanan ölümcül kaplan saldırısının ardından dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Kaplanın bulunduğu alana giren 23 yaşındaki William Chapman, hayvanın saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Feci olayın ardından yaklaşık bir hafta kapalı kalan park yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başlarken Chapman'ın ölümüne neden olan Altai isimli kaplan da ilk kez görüntülendi.

ÖLDÜREN KAPLAN ÇİMENLERİN ÜZERİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Parkın yeniden açıldığı cuma sabahı çekilen fotoğraflarda, Altai isimli kaplanın kendisine ayrılan alanda çimenlerin üzerinde dinlendiği ve kükrediği görüldü. 

23 yaşındaki genci parçalamıştı! Günler sonra ilk kez görüntülendi

Genç adamın ölümüne neden olan hayvanın görüntüleri dikkat çekerken parkın yeniden açılması ziyaretçiler tarafından olumlu karşılandı. Bazı kişiler parkın açılmasını sevindirici bulduklarını belirtirken bir ziyaretçi gelecek hafta için rezervasyon yaptıracağını söyledi.

23 yaşındaki genci parçalamıştı! Günler sonra ilk kez görüntülendi

23 YAŞINDAKİ GENÇ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Olayla ilgili başlatılan adli incelemede, William Chapman'ın vücudundaki çok sayıda travmatik yaralanma nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. 

23 yaşındaki genci parçalamıştı! Günler sonra ilk kez görüntülendi

Otopsiyi gerçekleştiren Dr. Karzai, ölümün geçici nedenini hayvanla temas sonucu oluşan çoklu travmatik yaralanmalar olarak kayıtlara geçirdi. Chapman'ın ölümüne ilişkin soruşturmanın gelecek yıl 18 Mart'ta yapılacak duruşmayla devam edeceği belirtildi.

23 yaşındaki genci parçalamıştı! Günler sonra ilk kez görüntülendi

AİLESİNDEN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Soruşturma kapsamında Chapman'ın daha önce ruh sağlığı hizmetlerinden destek aldığı bilgisi de paylaşıldı. Ailesi, oğullarının ölümünden önceki süreçte aldığı sağlık hizmetlerine ilişkin endişelerini dile getirerek olayın bütün yönleriyle araştırılmasını istedi.

23 yaşındaki genci parçalamıştı! Günler sonra ilk kez görüntülendi

İlgili sağlık kuruluşunun bağımsız bir hasta güvenliği incelemesi başlattığı, Doncaster Belediyesi'nin de iş sağlığı ve güvenliği yönünden araştırma yürüteceği açıklandı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENECEK

Yetkililer, olayın nasıl gerçekleştiğini belirlemek amacıyla parkın güvenlik kamerası kayıtlarının temin edilmesini istedi. Ayrıca Chapman'ın daha önce parka gidip gitmediğinin de araştırılacağı bildirildi.

Genç adamın komşusu Josh Anderson ise Chapman'ı iyi kalpli ve zararsız biri olarak tanımladı. Anderson, arkadaşının ölüm haberini televizyonda gördüğünde büyük şaşkınlık yaşadığını anlattı. Soruşturma kapsamında Chapman'ın kaplanın bulunduğu alana neden girdiğinin belirlenmesi bekleniyor.

Hayvanat BahçesiİngiltereOtopsiDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: 23 yaşındaki genci parçalamıştı! Günler sonra ilk kez görüntülendi - Son Dakika
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