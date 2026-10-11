Ajda Pekkan, Tuzlu Kahve’ye konuk oldu! Kovboy kıyafetiyle halay çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ajda Pekkan, Tuzlu Kahve’ye konuk oldu! Kovboy kıyafetiyle halay çekti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ajda Pekkan, Tuzlu Kahve’ye konuk oldu! Kovboy kıyafetiyle halay çekti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ajda Pekkan, Tuzlu Kahve dizisine konuk oldu. Kovboy kıyafetiyle Binnur Kaya’nın canlandırdığı Hatun karakteriyle halay çeken Süperstar’ın set görüntülerini yapımcı Polat Yağcı yayımladı. Pekkan’ın yer aldığı bölüm, 13 Ekim Salı akşamı ekrana gelecek.

Ajda Pekkan, Star TV’de yayımlanan Tuzlu Kahve dizisinin yeni bölümü için kamera karşısına geçti. Kovboy tarzındaki kıyafetiyle sete gelen sanatçı, Binnur Kaya’nın canlandırdığı Hatun karakteriyle köyde halay çekti.

Pekkan’ın “Annesinin annesinin” sözleriyle anılan şarkıyı seslendirdiği anlar, dizinin yapımcısı Polat Yağcı’nın yayımladığı kamera arkası görüntülerinde yer aldı. 

SÜRPRİZİ POLAT YAĞCI DUYURDU

Yağcı, setten görüntülere yer verdiği açıklamasında Süperstar, kovboy, köy ve halayın bir araya geldiği sahneye dikkat çekti. Yeni bölümde izleyicileri sıra dışı gelişmelerin beklediğini belirterek “Yeni bölümde çok tuhaf şeyler bizi bekliyor” dedi.

Ajda Pekkan’ın konuk olduğu Tuzlu Kahve’nin yedinci bölümü, 13 Ekim Salı akşamı Star TV’de yayımlanacak.

Binnur KayaAjda PekkanTuzlu KahvePolat YağcıMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İneğin saldırdığı adamdan acı haber Hastanede can verdi İneğin saldırdığı adamdan acı haber! Hastanede can verdi
Skora sinirlenen Bruno Fernandes maç bittikten 5 dakika sonra stattan ayrıldı Skora sinirlenen Bruno Fernandes maç bittikten 5 dakika sonra stattan ayrıldı
250 liralık cacık pahalıya patladı Restorana 135 bin TL ceza 250 liralık cacık pahalıya patladı! Restorana 135 bin TL ceza
Adıyaman’da kaybolan 16 yaşındaki Elvan, 12 gün sonra Şanlıurfa’da bulundu Adıyaman'da kaybolan 16 yaşındaki Elvan, 12 gün sonra Şanlıurfa'da bulundu
Marmara’daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar Marmara'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar
Türkiye’nin ünlü market zinciri fon mağduru çıktı Türkiye'nin ünlü market zinciri fon mağduru çıktı
12:54
Manisa’da katliam gibi kaza Olay yerinden ilk görüntüler
Manisa'da katliam gibi kaza! Olay yerinden ilk görüntüler
12:28
Manisa’da katliam gibi kaza Tur otobüsü ile çekici çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı
Manisa’da katliam gibi kaza! Tur otobüsü ile çekici çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı
12:15
Aliyev geri adım atmıyor Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle
Aliyev geri adım atmıyor! Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle
11:58
Cenazedeki dekoltesi eleştirilmişti İpek Tanrıyar’dan açıklama geldi
Cenazedeki dekoltesi eleştirilmişti! İpek Tanrıyar’dan açıklama geldi
11:23
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığını destekleyecek mi Çandar 4 şart saydı
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyecek mi? Çandar 4 şart saydı
11:15
187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı Ünlü isim de listede
187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı! Ünlü isim de listede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 13:31:31. #7.13#
SON DAKİKA: Ajda Pekkan, Tuzlu Kahve’ye konuk oldu! Kovboy kıyafetiyle halay çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei