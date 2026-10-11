Ajda Pekkan, Tuzlu Kahve’ye konuk oldu! Kovboy kıyafetiyle halay çekti

Ajda Pekkan, Star TV’de yayımlanan Tuzlu Kahve dizisinin yeni bölümü için kamera karşısına geçti. Kovboy tarzındaki kıyafetiyle sete gelen sanatçı, Binnur Kaya’nın canlandırdığı Hatun karakteriyle köyde halay çekti.

Pekkan’ın “Annesinin annesinin” sözleriyle anılan şarkıyı seslendirdiği anlar, dizinin yapımcısı Polat Yağcı’nın yayımladığı kamera arkası görüntülerinde yer aldı.

SÜRPRİZİ POLAT YAĞCI DUYURDU

Yağcı, setten görüntülere yer verdiği açıklamasında Süperstar, kovboy, köy ve halayın bir araya geldiği sahneye dikkat çekti. Yeni bölümde izleyicileri sıra dışı gelişmelerin beklediğini belirterek “Yeni bölümde çok tuhaf şeyler bizi bekliyor” dedi.

Ajda Pekkan’ın konuk olduğu Tuzlu Kahve’nin yedinci bölümü, 13 Ekim Salı akşamı Star TV’de yayımlanacak.