Ajda Pekkan’dan dizi sürprizi! Eda Ece ve Binnur Kaya ile halay çekti

Türk pop müziğinin Süperstar’ı Ajda Pekkan, bu kez müzik sahnesinde değil, televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Star TV’de yayınlanan “Tuzlu Kahve” dizisine konuk olan Pekkan, Eda Ece, Binnur Kaya ve Buğra Gülsoy ile kamera karşısına geçti. Kovboy tarzındaki kıyafetiyle köy sahnesinde halay çeken sanatçının görüntüleri dikkat çekti.

TUZLU KAHVE’YE SÜRPRİZ KONUK

Ajda Pekkan, “Tuzlu Kahve” dizisinin yeni bölümünde konuk oyuncu olarak yer alacak. Dizinin yapımcısı Polat Yağcı’nın paylaştığı set görüntülerinde Süperstar’ın oyuncularla birlikte eğlenceli anlar yaşadığı görüldü.

Dizinin oyuncu kadrosuyla aynı sahneyi paylaşan Pekkan, özellikle alışılmış sahne tarzının dışındaki kovboy kombiniyle öne çıktı.

BİNNUR KAYA İLE HALAY ÇEKTİ

Pekkan’ın dizide Binnur Kaya’nın canlandırdığı Hatun karakteriyle halay çektiği sahne, setten paylaşılan görüntülerin en dikkat çeken anlarından biri oldu. Eda Ece ve Buğra Gülsoy’un da yer aldığı sahnelerde oyuncularla bir araya gelen sanatçı, dizinin eğlenceli atmosferine eşlik etti.

Pekkan’ın Hatun karakteriyle özdeşleşen “Annesinin annesinin” sözleriyle anılan şarkıyı seslendirdiği anlar da izleyicilerde merak uyandırdı.

YENİ BÖLÜM 13 EKİM’DE

Ajda Pekkan’ın konuk olduğu “Tuzlu Kahve”nin yeni bölümünün 13 Ekim Salı akşamı Star TV’de yayınlanması planlanıyor. Süperstar’ın dizide nasıl bir rolle yer alacağı ve hikâyeye nasıl dahil olacağı ise yeni bölümde ortaya çıkacak.