Annesi tabutuna eğilip ağladığı sırada 15 yaşındaki kız tabutun içinde doğruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Annesi tabutuna eğilip ağladığı sırada 15 yaşındaki kız tabutun içinde doğruldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Guatemala'da öldüğü düşünülen 15 yaşındaki Yuleidy Ixcotoyac, tabutta hareket edince ailesini şaşırttı. Annesi tabutun başında ağlarken kızının hareket ettiğini fark etti. Kız, tabutun içinde doğruldu ve hayatta olduğu ortaya çıktı.

Guatemala'da hayatını kaybettiği düşünülen 15 yaşındaki Yuleidy Ixcotoyac, tabuta konulmasından yaklaşık sekiz saat sonra hareket edince ailesini şaşkına çevirdi. Kızının tabutun içinde hareket ettiğini fark eden annesi, genç kızın gözlerini açıp doğrulmasıyla büyük bir şok yaşadı.

Olay, Guatemala'nın Quiché bölgesindeki El Jocote yerleşiminde meydana geldi. Yuleidy, 10 Ekim sabahının erken saatlerinde babası Abraham Ixcotoyac tarafından bir sağlık merkezine götürülürken aniden bilincini kaybetti.

Evanjelik bir papaz olan baba, kızının fenalaşması üzerine aracını durdurarak durumunu kontrol etti. Ancak kızının nefes almadığını düşündüğünü ve bileğindeki nabzı hissedemediğini belirten baba, onun hayatını kaybettiğine inandı.

Genç kızın ölümünün bir doktor tarafından doğrulanmadığı ve kendisi için ölüm belgesi düzenlenmediği belirtildi. Buna rağmen aile, kızlarının öldüğünü düşünerek bir tabut temin etti ve cenaze hazırlıklarına başladı.

Annesi Tabutun Başında Ağlarken Kızının Hareket Ettiğini Gördü

Ailenin evinde düzenlenen cenaze töreni için yakınları ve bölge sakinleri aynı gün saat 14.30 sıralarında bir araya geldi. Kızlarını kaybettiklerini düşünen aile üyeleri büyük üzüntü yaşarken, anne Lesvia Ríos da tabutun başında gözyaşı döküyordu.

Ancak annenin tabutun üzerine eğildiği sırada fark ettiği hareket, evdeki herkesi şaşkına çevirdi. Lesvia, kızının tabutun içinde hareket ettiğini gördü. Kısa süre sonra Yuleidy gözlerini açtı ve tabutun içinde doğruldu.

Kızının hayatta olduğunu gören anne, yaşadığı şaşkınlığı yerel basına anlattı.

Lesvia Ríos, kızının ölmediğini düşündüğünü belirterek şunları söyledi:

"Kızımın yaşadığını söyleyip duruyordum. O ölmemişti. Tabutunun üzerine eğilip ağladığım sırada tabutun kapağını açtık. Hareket ediyordu, kendine geliyordu ve birden doğruldu."

Cenaze için evde bulunan aile üyeleri ve yakınları, genç kızın hareket ettiğini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Yuleidy'ye su verilirken tabuttan çıkmasına da yardımcı olundu. O anlara ait görüntüler kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Genç Kız Bayılmadan Önce Şiddetli Ağrı Hissettiğini Söyledi

Yaşadıklarını anlatan Yuleidy, bilincini kaybetmeden önce kalbinde şiddetli bir ağrı hissettiğini ve göğsünde ağır bir baskı oluştuğunu söyledi.

Genç kız, ağrının giderek arttığını ve kısa süre sonra bilincini kaybettiğini belirtti.

Yuleidy, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Kalbim çok şiddetli ağrımaya başladı. Ağırlaşmış gibi hissediyordum. Ardından bayılır gibi oldum ve bilincimi kaybettim."

Yaşadığı olayın ardından minnettarlığını dile getiren genç kız, Tanrı'ya hayatında yaptığı her şey için nasıl teşekkür edeceğini bilemediğini söyledi. Yuleidy, başından geçenleri bir mucize olarak değerlendirdi.

Babası Kızının Bir Doktor Tarafından Muayene Edilmediğini Açıkladı

Yuleidy'nin babası Abraham Ixcotoyac da olayın nasıl geliştiğini anlattı. Kızının araçta aniden fenalaştığını, bunun üzerine aracı durdurup onu kontrol ettiğini söyledi.

Kızının nefes almadığını düşündüğünü ve bileğindeki nabzı hissedemediğini belirten baba, yaşadığı çaresizliği şu sözlerle dile getirdi:

"Aracımı kenara çektim, durdum ve kızımın yanına gittim. Durumuna baktığımda hayatını kaybettiğini düşündüm. Artık nefes almıyordu ve bileklerinde nabzını hissedemiyordum. Benim için çok zor bir durumdu. Hastaneye gitmedi."

Babanın anlatımına göre Yuleidy herhangi bir sağlık kuruluşuna götürülmedi ve bir doktor tarafından muayene edilmedi. Aile, kızlarının hayatını kaybettiğine inandığı için cenaze hazırlıklarına başladı.

Ancak genç kızın cenaze töreni sırasında hareket etmesi, ailenin yaşadığı derin üzüntüyü büyük bir şaşkınlığa dönüştürdü.

Olayın Tıbbi Nedeni Henüz Açıklanmadı

Yuleidy'nin tabutun içinde hareket ederek doğrulmasıyla birlikte evdeki atmosfer değişti. Kızlarının hayatta olduğunu gören aile üyeleri ve cenazeye katılan kişiler büyük şaşkınlık yaşadı. Aile, yaşananları ilahi bir müdahale olarak değerlendirdi.

Genç kızın bilincinin açık olduğu ve evinde iyileşme sürecini sürdürdüğü bildirildi. Bununla birlikte Yuleidy, olayın ardından ellerinin hâlâ titrediğini ifade etti.

Öte yandan genç kızın neden bilincini kaybettiği ve ölümünün nasıl varsayıldığı konusunda henüz ayrıntılı bir tıbbi açıklama yapılmadı. Bir doktor tarafından muayene edilmeden hayatını kaybettiği düşünülen Yuleidy'nin saatler sonra tabutun içinde hareket etmesi, olayın koşullarına ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Genç kızın yaşadığı sağlık sorununun kesin nedeni ise yapılacak tıbbi değerlendirmelerle açıklığa kavuşabilecek.

Annesi tabutuna eğilip ağladığı sırada 15 yaşındaki kız tabutun içinde doğruldu
Annesi tabutuna eğilip ağladığı sırada 15 yaşındaki kız tabutun içinde doğruldu
Annesi tabutuna eğilip ağladığı sırada 15 yaşındaki kız tabutun içinde doğruldu
Annesi tabutuna eğilip ağladığı sırada 15 yaşındaki kız tabutun içinde doğruldu
GuatemalaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mustafa.tukat mustafa.tukat:
    canlı canlı gömülecekti neredeyse….aman Allah korusun, korudu da çok şükür 2 0 Yanıtla
  • iLhaN Berk iLhaN Berk:
    bu aile öldürmek istemiştir 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı 11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Geliyorlar İşte Barcelona’nın Galatasaray kadrosu Geliyorlar! İşte Barcelona'nın Galatasaray kadrosu
Feci ölümün perde arkası ortaya çıktı Bir anne son anda müdahale etmiş Feci ölümün perde arkası ortaya çıktı! Bir anne son anda müdahale etmiş
Genelevde fenalaştı, hayata döndürüldü 60 yaşındaki adamın acı sonu Genelevde fenalaştı, hayata döndürüldü! 60 yaşındaki adamın acı sonu
İşte Azerbaycan’daki başörtüsü yasağının perde arkası İşte Azerbaycan'daki başörtüsü yasağının perde arkası
Manisa’daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler Manisa'daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü! Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu 11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
Galatasaray’da Barcelona maçı öncesi kötü haber Yıldız isim yine yok Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi kötü haber! Yıldız isim yine yok
Milyonlarca çalışanın beklediği hesap Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Milyonlarca çalışanın beklediği hesap! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Barcelona öncesi Okan Buruk’tan kötü haber Milyonlar isyan etti Barcelona öncesi Okan Buruk'tan kötü haber! Milyonlar isyan etti
Rusya’daki saldırı İstanbul’u vurdu Taksiciler zor durumda Rusya'daki saldırı İstanbul'u vurdu! Taksiciler zor durumda
17 yaralının olduğu kaza kamerada Vali dayanamadı tek cümle söyledi 17 yaralının olduğu kaza kamerada! Vali dayanamadı tek cümle söyledi
Kardeş ülkede annenin isyanı: Ermeni’ye yer var, bize yok mu Kardeş ülkede annenin isyanı: Ermeni'ye yer var, bize yok mu?
PKK, Kuzey Irak’taki 4 kampı boşalttı PKK, Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı
Köpeğiyle uygunsuz görüntüleri ortaya çıkmıştı Mahkemeden pes dedirten karar Köpeğiyle uygunsuz görüntüleri ortaya çıkmıştı! Mahkemeden pes dedirten karar
PKK’nın Metina’daki 4 kampı boşalttığı anların görüntüleri PKK'nın Metina'daki 4 kampı boşalttığı anların görüntüleri
Süper Lig’de bir ayrılık daha 5 maçlık seri sonunu getirdi Süper Lig'de bir ayrılık daha! 5 maçlık seri sonunu getirdi
Dakikalar önce söylemiş Kaplanın öldürdüğü gencin son isteği ortaya çıktı Dakikalar önce söylemiş! Kaplanın öldürdüğü gencin son isteği ortaya çıktı
Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan’da Aliyev’i zora sokacak görüntü Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan'da Aliyev'i zora sokacak görüntü
14:51
11 gol, 10 asist yapmıştı Fenerbahçe’de şok ayrılık
11 gol, 10 asist yapmıştı! Fenerbahçe'de şok ayrılık
14:42
Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan’da Aliyev’i zora sokacak görüntü
Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan'da Aliyev'i zora sokacak görüntü
14:16
PKK’nın Metina’daki 4 kampı boşalttığı anların görüntüleri
PKK'nın Metina'daki 4 kampı boşalttığı anların görüntüleri
14:04
Aman Messi duymasın Ronaldo 3 cümlede ortalığı aleve verdi
Aman Messi duymasın! Ronaldo 3 cümlede ortalığı aleve verdi
14:00
PKK, Kuzey Irak’taki 4 kampı boşalttı
PKK, Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı
13:57
Fenerbahçe’nin Aston Villa ile oynayacağı maça Slovak hakem
Fenerbahçe'nin Aston Villa ile oynayacağı maça Slovak hakem
13:48
Anthony Taylor için karar verildi İngiltere’nin de planı vardı
Anthony Taylor için karar verildi! İngiltere'nin de planı vardı
13:44
17 yaralının olduğu kaza kamerada Vali dayanamadı tek cümle söyledi
17 yaralının olduğu kaza kamerada! Vali dayanamadı tek cümle söyledi
13:43
Alarmları kurun Haftalar süren özlem yarın bitiyor
Alarmları kurun! Haftalar süren özlem yarın bitiyor
13:11
Barcelona öncesi Okan Buruk’tan kötü haber Milyonlar isyan etti
Barcelona öncesi Okan Buruk'tan kötü haber! Milyonlar isyan etti
12:54
Milyonlarca çalışanın beklediği hesap Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Milyonlarca çalışanın beklediği hesap! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
12:53
Galatasaray’da Barcelona maçı öncesi kötü haber Yıldız isim yine yok
Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi kötü haber! Yıldız isim yine yok
12:19
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
12:16
İşte Azerbaycan’daki başörtüsü yasağının perde arkası
İşte Azerbaycan'daki başörtüsü yasağının perde arkası
11:44
Geliyorlar İşte Barcelona’nın Galatasaray kadrosu
Geliyorlar! İşte Barcelona'nın Galatasaray kadrosu
11:28
Ne Arda ne de Kenan İşte Messi’yi kendine hayran bırakan Türk
Ne Arda ne de Kenan! İşte Messi'yi kendine hayran bırakan Türk
11:21
Azerbaycan’da başörtüsü krizi büyüyor
Azerbaycan'da başörtüsü krizi büyüyor
10:56
Veliaht Prens’i korku sardı Sığınaklı saraylarda yaşamaya başladı
Veliaht Prens'i korku sardı! Sığınaklı saraylarda yaşamaya başladı
10:52
Süper Lig’den gitti tarih yazdı Samsunspor’un eski yıldızı Amerika’yı salladı
Süper Lig'den gitti tarih yazdı! Samsunspor'un eski yıldızı Amerika'yı salladı
10:35
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 15:03:08. #.0.3#
SON DAKİKA: Annesi tabutuna eğilip ağladığı sırada 15 yaşındaki kız tabutun içinde doğruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei