Bakan Gürlek 8 aylık bilançoyu açıkladı: 7 bin 818 operasyonda 32 bin 882 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bakan Gürlek 8 aylık bilançoyu açıkladı: 7 bin 818 operasyonda 32 bin 882 şüpheli tutuklandı

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Bakan Gürlek 8 aylık bilançoyu açıkladı: 7 bin 818 operasyonda 32 bin 882 şüpheli tutuklandı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu, yasa dışı bahis ve suç örgütlerine yönelik yürütülen operasyonların bilançosunu açıkladı. Şubat-Eylül 2026 dönemini kapsayan çalışmalarda 81 ilde binlerce operasyon düzenlenirken, on binlerce şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Gürlek, suç örgütlerinin finansal kaynaklarını hedef alan soruşturmalarda milyarlarca liralık malvarlığına el konulduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik Şubat- Eylül 2026 döneminde 81 ilde 7 bin 818 operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Gürlek, operasyonlarda 70 bin 853 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 32 bin 882 şüphelinin tutuklandığını ve milyarlarca liralık suç varlığına el konulduğunu belirtti.

81 İLDE SUÇ ÖRGÜTLERİNE OPERASYON

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, suç örgütlerine yönelik mücadelenin ülke genelinde kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen çalışmaların Adalet Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildiğini aktaran Gürlek, Cumhuriyet başsavcılıkları, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet ve Jandarma teşkilatları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu başta olmak üzere ilgili kurumların iş birliğine dikkat çekti.

Şubat-Eylül 2026 döneminde 81 ilde düzenlenen 7 bin 818 operasyonda 70 bin 853 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bu kişilerden 32 bin 882'si tutuklanırken, 15 bin 826 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

30 MİLYAR LİRAYI AŞAN UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturmalar kapsamında piyasa değeri 30 milyar lirayı aşan uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 1,4 milyar lira, 17 milyon avro ve 1,7 milyon doların üzerinde nakit paraya el konuldu.

Mali incelemelerde 2,54 trilyon lira, 9,08 milyar dolar ve 3,49 milyon avroluk işlem hacmi tespit edildi.

BİNLERCE TAŞINMAZ VE ARACA EL KONULDU

Suç örgütlerinin malvarlıklarına yönelik işlemler kapsamında 9 bin 30 taşınmaz, bin 556 araç ve 22 deniz taşıtına el konuldu. Ayrıca 803 şirket ve işletme hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

Açıklamaya göre, 38 bin 58 banka ve kripto hesabı hakkında dondurma veya bloke tedbiri uygulanırken, yasa dışı bahis, kumar ve yeni nesil suç örgütleriyle bağlantılı 28 bin 245 internet sitesi ve hesaba erişim engeli getirildi.

“SUÇ GELİRLERİYLE GÜÇ KAZANMALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Bakan Gürlek, açıklamasında suç örgütlerinin yalnızca faaliyetlerinin değil, finansal kaynaklarının ve malvarlıklarının da hedef alındığını vurguladı.

Mücadelede görev alan kamu kurumlarına ve personele teşekkür eden Gürlek, suç örgütlerinin vatandaşların huzurunu bozmasına, gençlerin geleceğini karartmasına ve suç gelirleriyle güç kazanmasına izin vermeyeceklerini belirtti. Mücadelenin aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 128547Ab& 128547Ab&:
    Sayın bakanım bu Eko ne zaman 560 milyarı Devletimize geri ödeyecek ve niçin bütün malvarlığına el koyulmuyor 0 3 Yanıtla
  • Hikmet Bal Hikmet Bal:
    niye bu kadar suç oluyor hata nerede acaba??????? 0 0 Yanıtla
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