Belgrad Ormanı'nda define avcılarının açtığı devasa çukur görenleri hayrete düşürdü - Son Dakika

Belgrad Ormanı'nda define avcılarının açtığı devasa çukur görenleri hayrete düşürdü

17.04.2021 11:53
Belgrad Ormanı'nda define avcılarının açtığı devasa çukur görenleri hayrete düşürdü, System.String[]

Define avcıları Belgrad Ormanı'nı delik deşik etti. Define avcılarının son olarak açtığı devasa çukur ormana gelenler için büyük tehlike oluşturdu.

Belgrad Ormanı'nın Kemerburgaz bölümünde define avcıları çok sayıda çukur açarak tarihi eser aradı. Definecilerin son olarak açtığı metrelerce derinlikteki çukuru, ormanda yürüyüş yapanlar tesadüfen fark edildi.

Belgrad Ormanı'nda define avı... Devasa çukur şaşkına çevirdi

Oldukça profesyonel bir işçilikle kazılan ve 20 metreden fazla derinliği olan çukur, Orman İşletme Müdürlüğü'nden gelen görevlileri bile şaşırttı. Definecilerin, karşılıklı iki ağaca çaktıkları bir ağaç dalı ile oluşturdukları basit bir çıkrık sistemi ile kazdıkları toprağı dışarıya çıkarttıkları görüldü. Definecilerin çalışmalarını ise kısıtlama saatine denk getirdiği tahmin ediliyor. Devasa çukurun çevresinde ip merdivenler ve çukuru açan kişi ya da kişilerin maske, eldiven gibi kişisel eşyaları yer alırken durum polise bildirildi. Ancak önlem alınmadığını belirten vatandaşlar sık sık yürüyüşe çıktıkları ormanda, herhangi bir kaza yaşanmadan biran önce tedbir alınmasını istedi.

Belgrad Ormanı'nda define avı... Devasa çukur şaşkına çevirdi

"ÖYLE BİR ÇUKUR Kİ, DEVASA BİR ÇUKUR"

Ailesi ile birlikte sürekli yürüyüşe çıktıkları alanda çukuru gören ve yetkililere haber veren kişi, "Köpekleri aldık, ormanda bir saat yürüyüş yapalım dedik. Normalde çocuklarla gittiğimiz bir rota. Ormanda maalesef bir sürü define çukuru oluyor önceden kazılmış ve içi su dolmuş. Ama bu yeni kazılmış, cavaskar sistemi, eldivenler, maskeler, ip merdivenler… ve öyle bir çukur ki, devasa bir çukur. Burada cep telefonu zaten zor çekiyor. Çukura düşsen büyük bir ihtimalle ya çok ciddi yaralanırsın ya da hayatını kaybedersin. İçeri düştükten sonra bir yere haber vermene imkan yok. korkunç bir durum" dedi.

Belgrad Ormanı'nda define avı... Devasa çukur şaşkına çevirdi

"BÖYLE BİR ŞEYE İLK DEFA DENK GELİYORUM DEDİLER"

Durumun hayatları için tehlike arz ettiğini ifade eden kişi, "İşin define tarafı yasadışı falan onu yetkililere haber vermek tabii ki çok önemli ama bir de ayrıca buraya gelen kişilerin hayatı için tehlike arz ediyor bu durum. Dolayısıyla yetkililere haber verdik. Anladığım kadarıyla hassas bir konu bu. Aracı park ettikten sonra, 15-20 dakika yürümek gerekiyor buraya ulaşmak için ve çok sapa bir yerde. "Defineciyi gördünüz mü, oradalar mı diye sordular. Tabii burada kimse yok şu anda ama Orman İşletmeden geldiler ve onlar gözlerine inanamadılar. Çok deneyimli kişiler geldi. ve bu konuyu zabıt altına alacaklar ama sonuçta iş asayiş işi. Gelenler inanamadılar, 25 senedir ben bir sürü define kazısı gördüm, böyle bir şeye ilk defa denk geliyorum dediler. Burası herhalde en az 20-25 metrelik yüksekliğe sahip, bir de indikten sonra L şeklinde içeride ilerliyor" ifadesini kullandı.

Belgrad Ormanı'nda define avcılarının açtığı devasa çukur görenleri hayrete düşürdü

Orman İşletme Müdürlüğü, Belgrad, Define, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Belgrad Ormanı'nda define avcılarının açtığı devasa çukur görenleri hayrete düşürdü - Son Dakika


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