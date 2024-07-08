Berna Biber: "Şişman Olmanın Zorluklarını Anlattı ve Klişe Rollere Tepki Gösterdi" - Son Dakika
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Berna Biber: "Şişman Olmanın Zorluklarını Anlattı ve Klişe Rollere Tepki Gösterdi"

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Yarım Elma , Recep İvedik, Kırmızı Oda ve Acil Aşk Aranıyor gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Berna Biber; mevzu YouTube kanalının 'Böyle De Yaşanır' formatına konuk oldu. Şişman olmanın zorluklarından bahseden Berna Biber gündem yaratan açıklamalarda bulundu.

08.07.2024 14:09  Güncelleme: 14:12
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Dizi ve filmlerde şişman oyunculara yazılan rollerin genellikle ekmek beyinli ve devamlı diyet yapan insanlar olduğunu, bu kalıp fikirlerden artık çıkılması gerektiğini ifade eden Biber bu konuda üzerine çalıştığı yeni projesinden bahsetti.

Sosyal medyada ve gündelik yaşamda devamlı taciz edildiğini anlatan Biber, arkadaşının sosyal medyadaki canlı yayınındaki çirkin olayı da şöyle ifade etti:

''Yayında biri geldi; 'Sen 150 kiloysan, vajinan kaç kilo gelir?' diye sordu ben de 'Ben soruyor muyum senin bamyanı kardeşim?' diye cevap verdikten sonra da oyuncu olarak böyle cevap vermemem konusunda linç yedim.'' dedi. 'Halka mâl olmak başka, mal olmak başka. Ben halkın malı değilim. Kimse benimle böyle konuşamaz.' diye isyan etti.

Ünlü oyuncu Berna Biber ile şişman olmanın gerçek yüzüne daha yakından bakmak için videonun tamamına buradan ulaşabilirsiniz: https://youtu.be/zooUlKrh2dY

Berna Biber: "Şişman Olmanın Zorluklarını Anlattı ve Klişe Rollere Tepki Gösterdi"

Kırmızı Oda, YouTube, Sinema, Son Dakika

Son Dakika Sinema Berna Biber: 'Şişman Olmanın Zorluklarını Anlattı ve Klişe Rollere Tepki Gösterdi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Berna Biber: "Şişman Olmanın Zorluklarını Anlattı ve Klişe Rollere Tepki Gösterdi" - Son Dakika
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