Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntüler üzerine "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ve "parada sahtecilik" suçlarıyla ilgili başlattığı çalışma sonucu şüpheliyi kaldığı otelde gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Cihangir Mahallesi Sıraselviler Caddesi üzerindeki bir otelde kalan Filistin uyruklu İsrail vatandaşı M.A.G.B. elindeki sahte dolarları dışarı saçtığıyla ilgili görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beyoğlu'nda otel odasından sahte dolar atan kişi yakalandı - Son Dakika

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