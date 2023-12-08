Bir Derdim Var dizisi final yapacak mı araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrolünde Birce Akalay ve Mert Fırat'ın yer aldığı Bir Derdim Var dizisi final iddiasıyla gündeme geldi. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi bitecek mi merak konusu oldu. Arama motorlarında Bir Derdim Var dizisinin akıbeti sorgulatılıyor. Peki, Bir Derdim Var final mi? Bir Derdim Var bitti mi, neden bitti? Detaylar haberimizde...

BİR DERDİM VAR FİNAL Mİ?

Mert Fırat ve Birce Akalay'ın Kanal D ekranlarında başlayan yeni dizisi Bir Derdim Var'ın ekran macerası kısa sürdü. 4 bölümü yayınlanan dizi iki bölüm sonra ekran macerasını noktalayacak.

BİR DERDİM VAR NEDEN BİTTİ?

Birce Akalay, Mert Fırat, Engin Hepileri, Erdem Şenocak, Başak Gümülcinelioğlu ve Neslihan Arslan'ın başrolü paylaştığı Bir Derdim Var dizisi haftalar önce Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başladı. AyNA Yapım imzalı dizisi reytinglerde beklentiyi karşılayamadı ve final kararı alındı. Burak Müjdeci'nin yönettiği İtalyan formattan uyarlanan dizi 6. Bölümde ekran ömrünü tamamlayacak.