Can Bonomo’nun acı gününde nefret yorumlarına tepki: İnsan değil miyiz? - Son Dakika
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Can Bonomo’nun acı gününde nefret yorumlarına tepki: İnsan değil miyiz?

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Can Bonomo’nun acı gününde nefret yorumlarına tepki: İnsan değil miyiz?
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Can Bonomo ve ailesi, babalarının vefatıyla büyük bir acı yaşarken sosyal medyada yapılan bazı yorumlar tepkilere neden oldu. Ünlü şarkıcının kız kardeşi Funda Bonomo, taziye mesajlarının ardından ailelerinin Yahudi kimliğinin gündeme getirilmesine isyan etti. Yaşadıkları büyük kaybın ardından karşılaştıkları bu yorumlara dikkat çeken Bonomo, “İnsan değil miyiz? Canımız mı acımıyor? Empatiyi hak etmiyor muyuz?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Can Bonomo’nun babasının vefatının ardından sosyal medyada yapılan yorumlar, ailesinin tepkisine neden oldu. Sanatçının kız kardeşi Funda Bonomo, haber paylaşımlarının altındaki yorumlarda Yahudi kimliklerinin hedef alınmasına tepki göstererek empati çağrısında bulundu.

“İNSAN DEĞİL MİYİZ? CANIMIZ ACIMIYOR MU?"

Funda Bonomo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, babalarını kaybettikleri bu zor günlerde karşılaştıkları yorumların kendilerini incittiğini belirtti. Kardeşi Can Bonomo’nun tanınmış bir sanatçı olması nedeniyle babalarının vefatının magazin gündeminde yer aldığını ifade eden Bonomo, haberlerin altındaki yorumlarda ailelerinin Yahudi kimliği üzerinden hedef alınmasına tepki gösterdi.

Can Bonomo’nun acı gününde nefret yorumlarına tepki: İnsan değil miyiz?

“YAHUDİLİĞİMİZ KONUŞULUYOR" 

Sosyal medya paylaşımında yaşadıkları acıya dikkat çeken Funda Bonomo, bazı kullanıcıların taziye mesajlarının ardından çok sayıda kişinin ailenin Yahudi kimliğini gündeme getirdiğini belirtti.

Bonomo, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Biz bugün babamızı kaybettik. Kardeşimin kariyerinden dolayı bu durumun magazin değeri var. Sürekli haber paylaşımlarına denk geliyorum. Yorumlara bir kişi Allah rahmet eylesin yazıyorsa 30 kişi Yahudiliğimizden bahsediyor.”

Can Bonomo’nun acı gününde nefret yorumlarına tepki: İnsan değil miyiz?

“EMPATİYİ HAK ETMİYOR MUYUZ"

Ailesinin yaşadığı kaybın ardından yapılan yorumlara isyan eden Funda Bonomo, insanların acılarının inançları ya da kimlikleri üzerinden tartışma konusu yapılmasına tepki gösterdi.

Bonomo, açıklamasının devamında, “İnsan mı değiliz? Canımız mı acımıyor? Empatiyi hak etmiyor muyuz?” diye sordu.

Atatürk’ü milliyetçi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak benimsediğini de vurgulayan Bonomo, karşılaştığı yaklaşımı kabul edemediğini ifade etti.

Can Bonomo’nun acı gününde nefret yorumlarına tepki: İnsan değil miyiz?
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