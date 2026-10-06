Cem Yılmaz'dan aile pozu! "Allah saklasın" notuyla paylaştı - Son Dakika
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Cem Yılmaz'dan aile pozu! "Allah saklasın" notuyla paylaştı

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Cem Yılmaz\'dan aile pozu! "Allah saklasın" notuyla paylaştı
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Geçtiğimiz aylarda geçirdiği kalp kriziyle sevenlerini korkutan Cem Yılmaz, bu kez ailesiyle verdiği pozla gündeme geldi. Babası Arif Yılmaz, ağabeyi Can Yılmaz ve oğlu Kemal Yılmaz'la aynı karede buluşan ünlü komedyenin fotoğrafa düştüğü "Allah saklasın :))" notu gülümsetti.

Geçtiğimiz aylarda geçirdiği kalp kriziyle sevenlerini korkutan Cem Yılmaz, bu kez ailesiyle verdiği pozla dikkat çekti. Babası Arif Yılmaz, ağabeyi Can Yılmaz ve oğlu Kemal Yılmaz'la objektif karşısına geçen ünlü komedyen, üç kuşağın yer aldığı kareye "Allah saklasın :))" notunu düştü.

ÜÇ KUŞAK AYNI KAREDE

Cem Yılmaz, ailesiyle çekilen yeni bir fotoğrafını takipçileriyle buluşturdu. Ünlü komedyene karede babası Arif Yılmaz, ağabeyi Can Yılmaz ve oğlu Kemal Yılmaz eşlik etti.

Cem Yılmaz'dan aile pozu!

Üç kuşağı bir araya getiren fotoğrafta aile üyelerinin siyah kazak ve beyaz gömleklerle benzer şekilde giyinmesi dikkat çekti.

"ALLAH SAKLASIN" NOTUNU DÜŞTÜ

Yılmaz, aile portresini M.C. Hammer'ın "Addams Groove" şarkısı eşliğinde yayımladı. Esprili bir göndermede bulunan ünlü komedyen, fotoğrafın üzerine "Allah saklasın :))" notunu yazdı.

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Cem Yılmaz, geçtiğimiz ağustos ayında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği belirlenen Yılmaz'a anjiyo yapılarak balon ve stent uygulanmıştı.

Tedavisinin ardından sağlık durumunun iyiye gitmesiyle hastaneden taburcu edilen ünlü komedyen, yaşadığı sağlık sorununun ardından sevenlerini korkutmuştu.

Can YılmazCem YılmazKalp KriziMagazinAyvacıkSağlıkSon Dakika

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SON DAKİKA: Cem Yılmaz'dan aile pozu! "Allah saklasın" notuyla paylaştı - Son Dakika
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