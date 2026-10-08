Cem Yılmaz\'dan güldüren paylaşım: Kalp Damar Grubu

Geçirdiği kalp krizinin ardından sağlığına kavuşan Cem Yılmaz, oyuncu dostlarıyla bir araya geldi. Keyifli haliyle dikkat çeken ünlü komedyen, buluşmadan yaptığı paylaşıma "Kalp damar grubu 2. geleneksel yemeği" notunu düşerek yaşadığı sağlık sorununa esprili bir göndermede bulundu.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Göğsünde ve sırtında şiddetli ağrı hisseden Cem Yılmaz, 112 Acil Servis'i aramasının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edilen ünlü komedyen, daha sonra katıldığı bir etkinlikte baston kullanırken görüntülenmişti.

DOSTLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Sağlık sorunlarını geride bırakan Yılmaz, bu kez dostlarıyla çıktığı yemekten bir kareyle takipçilerinin karşısına çıktı. Arkadaşlarıyla birlikte objektife gülümseyen ünlü komedyenin keyifli hali dikkat çekti.

Yılmaz'ın "Kalp Damar Grubu" adını verdiği buluşmada, geçtiğimiz aylarda kalp damarındaki ciddi daralma nedeniyle operasyon geçiren oyuncu Bülent Şakrak da yer aldı.

"KALP DAMAR GRUBU 2. GELENEKSEL YEMEĞİ"

Yılmaz, arkadaşlarıyla çekilen fotoğrafa "Kalp Damar Grubu 2. Geleneksel Yemeği" notunu düştü. Ünlü komedyen böylece geçirdiği kalp krizine kendine has üslubuyla esprili bir gönderme yaptı.