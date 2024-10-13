Champions Tactics nedir, ne zaman çıkacak? İlk kripto video oyunu Champions Tactics nasıl oynanır? - Son Dakika
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Champions Tactics nedir, ne zaman çıkacak? İlk kripto video oyunu Champions Tactics nasıl oynanır?

Champions Tactics nedir, ne zaman çıkacak? İlk kripto video oyunu Champions Tactics nasıl oynanır?

Assassin's Creed geliştiricisi Ubisoft, ilk kripto video oyunu Champions Tactics'i piyasaya sürdü. İlgiyle karşılanan oyunla ilgili araştırmalar hız kazanırken oyunun çıkış tarihi de merak ediliyor. Peki, Champions Tactics nedir, ne zaman çıkacak? İlk kripto video oyunu Champions Tactics nasıl oynanır? Merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

13.10.2024 21:35
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Assassin's Creed ile dünya çapında adını duyuran Ubisoft, ilk kripto video oyunu olarak tarihe geçen Champions Tactics'i piyasaya duyurdu. Oyun, oyuncuların diğer kullanıcılarla savaşırken toplayıp birleştirebilecekleri dijital koleksiyon öğeleri veya NFT'ler içeriyor. Kripto oyunlarına ilgi duyan takipçiler Champions Tactics nedir, ne zaman çıkacak? İlk kripto video oyunu Champions Tactics nasıl oynanır? sorularının yanıtlarını merak ediyor. Detaylar haberimizde...

Champions Tactics nedir, ne zaman çıkacak?

Assassin's Creed serisinin arkasındaki şirket olan Fransız oyun devi Ubisoft, oyuncuların takas edebileceği, blockchain tabanlı oyun içi varlıklara sahip olacak ilk oyununu piyasaya sürüyor. "Champions Tactics" adlı yeni web3 Ubisoft oyunu, oyuncuların Dungeon & Dragons tarzı karakterlerden oluşan takımlar toplayıp bir araya getirip diğer kullanıcılarla savaşabilecekleri bir rol yapma oyunudur.

Ubisoft, oyunun 23 Ekim'den itibaren PC'de satışa sunulacağını belirtti. Taktiksel PC rol yapma oyunu, Oasys Home Verse oyun ağında yayınlanacak.

Champions Tactics nasıl oynanır?

Oyun, oyuncuların karanlık bir fantezi ortamında diğer oyunculara karşı savaşlara girmek için "Şampiyonlar"dan oluşan takımlar kurması ile başlıyor. Bu takımlar benzersiz yeteneklere sahip dijital koleksiyon öğeleridir. Oyun 75 bin Şampiyon karakterine sahiptir ve oyuncuların farklı özelliklere sahip yeni Şampiyonlar yaratmak için mevcut Şampiyonları birleştirebildiği The Forge adlı bir zanaat sistemi de içerir.

Ayrıca Oasys oyun, ekosistemin bir parçası olan Layer-2 ağı HOME Verse'i kullanacak. Yapımcılar Champions Tactics'in bir GameFi oyunu olmadığını vurgularken; oyuncuları içine çeken, onlara varlıklarına sahip olma ve oyunun geleceğini şekillendirme özgürlüğü veren, saf ve sürükleyici bir akışa sahip yapıyı da belirtti.

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Son Dakika Oyun Champions Tactics nedir, ne zaman çıkacak? İlk kripto video oyunu Champions Tactics nasıl oynanır? - Son Dakika

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