Çocuklar Toprağı Öğreniyor

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(MUĞLA) - TEMA gönüllüleri, Marmaris İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nda çocuklara önce toprağı tanıttı, sonra da çocuklarla birlikte meşe palamudu dikti.

İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nda çocuklara doğa sevgisini aşılamak ve çocukların toprak konusundaki farkındalığını artırmak için etkinlik düzenlendi. TEMA'nın katkılarıyla yürütülen etkinliğe, Evren Paşa İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencileri katıldı. 90 öğrencinin katıldığı etkinlik kapsamında film gösterimi yapıldı ve meşe palamutları toprakla buluşturmak üzere çimlendirmek üzere hazırlandı.

TEMA Eğitim Birimi'nde gönüllü olarak çalışan Prof. Dr. Gelengül Haktanır ve Prof. Dr. Koray Haktanır, çocuklara toprak hakkında bilgi verdi. Eğitim sonunda meşe palamutlarını çimlendirme yöntemiyle hazırlayan çocuklar, ilerleyen günlerde palamutları toprakla buluşturmak üzere tekrar bir araya gelecek.