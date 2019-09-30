Dijital medya her geçen gün daha çok ilgi görüyor

İlk başlarda bilgi paylaşımı için kullanılan internet, insanların internete daha kolay ulaşması ile farklı birçok alanda hizmet vermeye başladı. Böylelikle dijital medya dünyasının doğuşu gerçekleşti.



Hem bireysel hem de kurumsal olarak internet üzerinde var olmak isteyenler, dijital medyayı kullanarak kitlelerini genişletiyor. Özellikle kurumsal yapıdaki firmalar ürün ve hizmetlerini dijital medyayı kullanarak daha çok kişiye ulaştırmaya çalışıyor.



Dijital medyanın popüler olmasındaki asıl neden konusunda Dijital Medya Uzmanı Sefa Gedik şunları kaydetti:



"Dijital medya her geçen gün daha da ilgi gören bir platform haline gelmektedir. Dijital medyanın bu kadar ilgi görmesi ve özellikle firmaların bu konuda büyük yatırımlar yapmasının en önemli nedeni internet aracılığı ile milyonlarca insana ulaşabilmeleridir. Diğer taraftan bu alanda yapılan reklam çalışmalarında özellikle hedef kitlenin belirlenebilir olması reklam verenlerin en iyi sonucu almalarına olanak sağlamaktadır. Dijital medyada özellikle sosyal medya çok aktif olarak günümüzde kullanılmakta. İnsanlar sosyal medyada hem vakit geçirmekte hem de dijital medyada var olan firmaların ürünlerini inceleyebilmektedir. Böylelikle tanıtım alanında da yeni bir trendin ortaya çıkması söz konusu olmuştur. Web tasarımı, grafik tasarımı, video tasarımı, web yazılımları ve sosyal medya alanlarında bireylerin ve kurumların daha aktif bir şekilde dijital dünyada var olmaları için binlerce ajans var". - İSTANBUL