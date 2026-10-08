Edis'in formunu korumak için uyguladığı yöntem şaşırttı: Saat 5'ten sonra yemiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edis'in formunu korumak için uyguladığı yöntem şaşırttı: Saat 5'ten sonra yemiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edis\'in formunu korumak için uyguladığı yöntem şaşırttı: Saat 5\'ten sonra yemiyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü şarkıcı Edis, formunu korumak için saat 5'ten sonra çiğ sebze ve meyve yemiyor. Beslenme düzeninde telefon ve televizyondan uzak durarak öğünlerini dikkatle tüketiyor. Vücudunun verdiği tepkilere göre kişisel bir beslenme rutini oluşturuyor.

Sahne performansları ve enerjisiyle dikkat çeken Edis, günlük hayatında uyguladığı beslenme düzenini anlattı. "Bağırsak temelli" bir beslenme anlayışı benimsediğini belirten ünlü şarkıcı, özellikle günün ilerleyen saatlerinde çiğ sebze ve meyveden uzak durduğunu söyledi.

SAAT 5'TEN SONRA ÇİĞ SEBZE VE MEYVE YEMİYOR

Arem & Arman'ın Hitmakers programına konuk olan Edis, beslenme konusunda kendisine özel bir düzen oluşturduğunu anlattı. Bağırsaklarının rahat olmasının ruh halini de olumlu etkilediğini fark ettiğini söyleyen şarkıcı, bu nedenle yeme alışkanlıklarında bazı değişikliklere gittiğini belirtti.

Edis'in formunu korumak için uyguladığı yöntem şaşırttı: Saat 5'ten sonra yemiyor

Edis, saat 16.00-17.00'den sonra çiğ sebze ve meyve tüketmediğini söyleyerek, "Saat 4'ten 5'ten sonra kimse bana çiğ sebze meyve yediremez." ifadelerini kullandı.

YEMEK YERKEN TELEFON VE TELEVİZYON YOK

Ünlü şarkıcının dikkat ettiği tek nokta ne yediği değil. Yemek sırasında telefon ve televizyondan uzak durduğunu anlatan Edis, öğünlerini mümkün olduğunca dikkatini dağıtacak unsurlar olmadan tükettiğini söyledi.

Lokmalarını uzun süre çiğnediğini de belirten şarkıcı, bu yöntemin sindirim konusunda kendisini daha rahat ve hafif hissettirdiğini ifade etti.

KENDİ DENEYİMİNE GÖRE RUTİN OLUŞTURDU

Edis'in anlattığı beslenme düzeni genel bir diyet programından ziyade kendi deneyimleri sonucunda oluşturduğu kişisel bir rutin olarak öne çıkıyor. Ünlü şarkıcı, vücudunun verdiği tepkileri dikkate alarak beslenme alışkanlıklarını şekillendirdiğini anlattı.

Cep TelefonuMagazinEdisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
Cemil Tugay’ın o sözlerinin ardından İlkin Aydın’dan Atatürk’lü paylaşım Cemil Tugay'ın o sözlerinin ardından İlkin Aydın'dan Atatürk'lü paylaşım
Türkiye’nin yeni stadyumu İstanbul’da yükseliyor İşte maliyeti Türkiye'nin yeni stadyumu İstanbul'da yükseliyor! İşte maliyeti
Hiç acımaları yok Bu takımla oynayana Allah yardım etsin Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Hakan Hatipoğlu “Gecede 400 bin para kazanıyor“ dedi, herkesin aklına aynı isim geldi Hakan Hatipoğlu "Gecede 400 bin para kazanıyor" dedi, herkesin aklına aynı isim geldi
Hafız öğrencilere hakaret Öğretmen çıktı, MEB inceliyor Hafız öğrencilere hakaret! Öğretmen çıktı, MEB inceliyor
Kılıçdaroğlu cephesinden Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasına ilişkin ilk yorum Kılıçdaroğlu cephesinden Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına ilişkin ilk yorum
06:40
İstanbul Maltepe’de 6 katlı binada çökme oldu Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
İstanbul Maltepe'de 6 katlı binada çökme oldu! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
06:37
İspanya’da konut krizinin sembolüydü Evinden çıkarıldıktan 15 gün sonra öldü
İspanya'da konut krizinin sembolüydü! Evinden çıkarıldıktan 15 gün sonra öldü
06:28
375 bin takipçili komedyen yapay zeka çıktı Esprileri de çalıntı
375 bin takipçili komedyen yapay zeka çıktı! Esprileri de çalıntı
02:57
Olay iddia: Suriye, Yemen’e 20 bine yakın asker gönderiyor
Olay iddia: Suriye, Yemen'e 20 bine yakın asker gönderiyor
01:16
Bakan Bolat’tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama: 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır
Bakan Bolat'tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama: 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır
22:37
AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Ayşe Betül Sayan Kaya açıklaması: Partimizin üyesi değil
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Ayşe Betül Sayan Kaya açıklaması: Partimizin üyesi değil
21:26
Brezilya’da seri katil alarmı: Poşete sarılmış 6 ceset bulundu
Brezilya'da seri katil alarmı: Poşete sarılmış 6 ceset bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 07:01:02. #.0.2#
SON DAKİKA: Edis'in formunu korumak için uyguladığı yöntem şaşırttı: Saat 5'ten sonra yemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei