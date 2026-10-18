Ekranlara veda etmişti! Ellen DeGeneres’ten geri dönüş sinyali

Ünlü sunucu ve komedyen Ellen DeGeneres, uzun bir aranın ardından konuk olduğu televizyon programında ekranları özlediğini anlattı. İngiltere’de yaşamını sürdüren DeGeneres, yeni bir televizyon projesine sıcak baktığının sinyalini verdi.

EKİBİNİ VE KONUKLARINI ÖZLEDİĞİNİ ANLATTI

16 Ekim’de The Graham Norton Show’a katılan DeGeneres, yıllarca sürdürdüğü programın ardından kamera karşısından uzak geçirdiği dönemi değerlendirdi. Yazar ekibiyle her gün gülmeyi ve konuklarıyla buluşmayı özlediğini söyledi.

İngiliz televizyonlarındaki farklı yarışma ve eğlence formatlarına da değinen sunucu, çim biçerken düşüncelere dalmayı konu alan bir program bile yapabileceği esprisini yaptı. DeGeneres’in açıklamalarında kesinleşmiş bir proje veya yayın tarihi yer almadı.

19 SEZONUN ARDINDAN VEDA ETMİŞTİ

DeGeneres’in adını taşıyan talk şovu, 19 sezonun ardından 2022’de sona ermişti. Program, daha önce çalışanların dile getirdiği olumsuz çalışma ortamı iddialarıyla tartışılmış, DeGeneres de özür açıklamaları yapmıştı.

Eşi Portia de Rossi ile İngiltere’ye yerleşen ünlü sunucunun son açıklamaları, kariyerine burada yeni bir televizyon projesiyle devam edebileceği ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.