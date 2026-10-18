Fransa'da esnaftan belediye başkanına sert tepki: Utanmalısınız

Fransa'nın Lyon kentinde gösteriler sırasında dükkanını korumaya çalışan bir esnaf, sokakta karşılaştığı Lyon Belediye Başkanı'na sert tepki gösterdi. Şehirde yaşanan olaylar ve güvenlik yetersizliği nedeniyle çileden çıkan adam, tepkisini doğrudan belediye başkanının yüzüne haykırdı.

"YAPTIĞINIZ REZİLLİĞE BAKIN"

Belediye başkanının karşısına dikilen esnaf, "Yaptığınız rezilliğe bakın. Gurur duyuyor musunuz? Utanmalısınız ve istifa etmelisiniz" sözleriyle isyan etti. Protestolarda iş yerleri zarar gören veya tehdit altında kalan bölge esnafı, yetkililerin güvenlik önlemleri konusunda yetersiz kaldığını savunuyor.