Fransa'da öfke kontrolden çıktı! Lüks mağazaları tek tek yağmaladılar

Fransa'da giderek şiddetlenen protestolar sırasında lüks mağazalar yağmacıların hedefi oldu. Rolex ve Louis Vuitton gibi dünyaca ünlü markaların mağazalarının camları kırılarak değerli ürünler yağmalandı. Yağma anları kameralara yansırken, ülke genelinde 1200 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

LÜKS MAĞAZALARIN CAMLARINI KIRIP İÇERİ GİRDİLER

Fransa'nın farklı kentlerinde devam eden protestolar, yer yer şiddet olaylarına dönüştü. Gösteriler sırasında bazı gruplar, dünyaca ünlü markaların bulunduğu alışveriş bölgelerine yöneldi.

Yağmacılar, mağazaların camlarını kırarak içeri girdi ve raflarda bulunan değerli ürünleri çaldı. Louis Vuitton mağazalarının da hedef alındığı olaylarda, Rolex'e ait mağazaların yağmalandığı iddiaları gündeme geldi.

YAĞMA ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Mağazaların vitrinlerinin parçalandığı ve içerideki ürünlerin alındığı anlar kameralara yansıdı. Yaşanan kargaşa sırasında iş yerlerini korumaya çalışan esnaf da zor anlar yaşadı.

Paylaşılan görüntülerden birinde, dükkanını yağmacılardan korumaya çalışan bir kadın, tüm çabasına rağmen saldırganları engelleyemedi. Kadının iş yerini kurtarmak için verdiği mücadele kameralara yansıdı.

PROTESTOLAR SOKAK ÇATIŞMALARINA DÖNÜŞTÜ

Paris ve Lyon başta olmak üzere çeşitli kentlerde yaşanan olaylarda göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar çıktı. Bazı bölgelerde iş yerlerinin camları kırılırken, mağazalarda maddi hasar meydana geldi.

Güvenlik güçleri, yağma olaylarına karışan kişilere müdahale ederek çeşitli bölgelerde güvenlik önlemlerini artırdı.

1200 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ülke genelinde yaşanan olaylarda 1200 kişinin gözaltına alındığı, 150 polis memurunun ise yaralandığı bildirildi.

Protestoların şiddetlenmesiyle birlikte iş yerlerine yönelik saldırılar ve yağma olayları güvenlik endişelerini artırdı.