Fransa’da protestolar yağmaya dönüştü! Pek çok ünlü markanın mağazalarına girdiler

Fransa’da hayat pahalılığına karşı düzenlenen protestolar sırasında bazı gruplar mağazaları hedef aldı. Lyon’da Louis Vuitton ve Hugo Boss gibi dünyaca ünlü markaların mağazaları yağmalanırken, vitrinleri kırılan dükkânlardan çok sayıda ürün alındı. Paris, Marsilya ve Lille’de de benzer olaylar yaşandı.

LÜKS MARKALARIN MAĞAZALARINI HEDEF ALDILAR

Lyon’un şehir merkezindeki Presqu’île bölgesinde çok sayıda iş yeri yağmalandı. Louis Vuitton, Hugo Boss, The North Face, Sephora ve The Kooples gibi markaların mağazaları olaylardan etkilendi. Bazı dükkânların camları kırılırken, mağazalardan ürünlerin çıkarıldığı görüntülendi. Yerel basın, özellikle Édouard-Herriot Caddesi ve çevresinde çok sayıda işletmenin zarar gördüğünü bildirdi.

OLAYLAR PARİS VE MARSİLYA’YA DA YAYILDI

Başkent Paris’te Cumhuriyet Meydanı çevresinde bazı mağazalara girildi, güzellik ürünleri ve cep telefonları yağmalandı. Marsilya’da ise Hermès mağazası dahil çeşitli işletmeler saldırıların hedefi oldu. Lille’de bir Apple mağazasına girildiği, Nice’te de bazı iş yerlerinin yağmalandığı bildirildi.

PROTESTOLARIN NEDENİ HAYAT PAHALILIĞI

Ülke genelindeki gösterilerde artan yakıt, gıda ve enerji fiyatları ile alım gücündeki düşüşe tepki gösterildi. Öğrencilerin eğitim koşullarına ilişkin protestolarıyla da birleşen eylemlere sendikalar ve farklı toplumsal kesimler katıldı. Gösterilerin büyük bölümü barışçıl geçerken bazı kentlerde polisle gruplar arasında çatışmalar çıktı, araçlar ve kamu binaları zarar gördü.

YÜZLERCE KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fransa İçişleri Bakanlığı, 17 Ekim’de ülke genelinde yaşanan olaylarda 272 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Güvenlik güçleri bazı bölgelerde göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanarak gruplara müdahale etti. Yetkililer, gösteriler sırasında yaşanan şiddet olayları ve iş yerlerine verilen zararlarla ilgili incelemelerini sürdürüyor.