Fransa’da protestolar yağmaya dönüştü! Pek çok ünlü markanın mağazalarına girdiler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Fransa’da protestolar yağmaya dönüştü! Pek çok ünlü markanın mağazalarına girdiler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa’da sokaklara taşan protestolar sırasında lüks markaların mağazaları yağmacıların hedefi oldu. Louis Vuitton ve Hugo Boss gibi dünyaca ünlü markaların dükkânlarına giren gruplar, vitrinleri kırarak ürünleri aldı. Ülkenin farklı kentlerinde yaşanan olaylarda çok sayıda iş yeri zarar görürken, güvenlik güçleri göstericilere müdahale etti.

Fransa’da hayat pahalılığına karşı düzenlenen protestolar sırasında bazı gruplar mağazaları hedef aldı. Lyon’da Louis Vuitton ve Hugo Boss gibi dünyaca ünlü markaların mağazaları yağmalanırken, vitrinleri kırılan dükkânlardan çok sayıda ürün alındı. Paris, Marsilya ve Lille’de de benzer olaylar yaşandı. 

LÜKS MARKALARIN MAĞAZALARINI HEDEF ALDILAR

Lyon’un şehir merkezindeki Presqu’île bölgesinde çok sayıda iş yeri yağmalandı. Louis Vuitton, Hugo Boss, The North Face, Sephora ve The Kooples gibi markaların mağazaları olaylardan etkilendi. Bazı dükkânların camları kırılırken, mağazalardan ürünlerin çıkarıldığı görüntülendi. Yerel basın, özellikle Édouard-Herriot Caddesi ve çevresinde çok sayıda işletmenin zarar gördüğünü bildirdi. 

OLAYLAR PARİS VE MARSİLYA’YA DA YAYILDI

Başkent Paris’te Cumhuriyet Meydanı çevresinde bazı mağazalara girildi, güzellik ürünleri ve cep telefonları yağmalandı. Marsilya’da ise Hermès mağazası dahil çeşitli işletmeler saldırıların hedefi oldu. Lille’de bir Apple mağazasına girildiği, Nice’te de bazı iş yerlerinin yağmalandığı bildirildi. 

PROTESTOLARIN NEDENİ HAYAT PAHALILIĞI

Ülke genelindeki gösterilerde artan yakıt, gıda ve enerji fiyatları ile alım gücündeki düşüşe tepki gösterildi. Öğrencilerin eğitim koşullarına ilişkin protestolarıyla da birleşen eylemlere sendikalar ve farklı toplumsal kesimler katıldı. Gösterilerin büyük bölümü barışçıl geçerken bazı kentlerde polisle gruplar arasında çatışmalar çıktı, araçlar ve kamu binaları zarar gördü. 

YÜZLERCE KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fransa İçişleri Bakanlığı, 17 Ekim’de ülke genelinde yaşanan olaylarda 272 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Güvenlik güçleri bazı bölgelerde göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanarak gruplara müdahale etti. Yetkililer, gösteriler sırasında yaşanan şiddet olayları ve iş yerlerine verilen zararlarla ilgili incelemelerini sürdürüyor. 

Fransa’da protestolar şiddetlendi! Tarihi bina ateşe verildi, belediye basıldıFransa’da protestolar şiddetlendi! Tarihi bina ateşe verildi, belediye basıldı Fransa'da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor! Polislerin çaresiz kaldığı anlar kameradaFransa'da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor! Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada Paris’te çatışmalar şiddetlenirken Macron çifti konserde dans ederken görüntülendiParis’te çatışmalar şiddetlenirken Macron çifti konserde dans ederken görüntülendi Fransa'da 500 farklı noktada eylem! Polis ekipleri ile göstericiler arasında çatışma çıktıFransa'da 500 farklı noktada eylem! Polis ekipleri ile göstericiler arasında çatışma çıktı
Louis VuittonHugo BossFransaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ümit Çevik Ümit Çevik:
    Galatasaray maçını erteleyin Lille ile maç var ?? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Arda Güler’den memleketindeki hafızlık öğrencilerine anlamlı jest Arda Güler'den memleketindeki hafızlık öğrencilerine anlamlı jest
Galatasaray’dan Erkan Engin’in VAR atamasına sert tepki: TFF sorumludur Galatasaray'dan Erkan Engin'in VAR atamasına sert tepki: TFF sorumludur
Fuat Oktay’dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı Fuat Oktay'dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı
Garajından çıkanlara bakın Tam 9 lüks araca el konuldu Garajından çıkanlara bakın! Tam 9 lüks araca el konuldu
28 ilde “Cumhurbaşkanı kim olsun“ anketi Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var 28 ilde "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
Gençlerbirliği-Galatasaray maçı için televizyonu açanlar çıldırdı Gençlerbirliği-Galatasaray maçı için televizyonu açanlar çıldırdı!
Düğüne giden aile kaza yaptı 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı Düğüne giden aile kaza yaptı! 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı
Beşiktaş, Fenerbahçe’yi 8 yıl sonra yendi Sarı-lacivertliler 602 gün sonra maç kaybetti Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 8 yıl sonra yendi! Sarı-lacivertliler 602 gün sonra maç kaybetti
Dünya yıldızından korkutan haber Sedyeyle çıkarıldı Dünya yıldızından korkutan haber! Sedyeyle çıkarıldı
21:39
Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Finlandiya’da göreve başladı
Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Finlandiya’da göreve başladı
20:51
Derbi öncesi 3 golle 3 puan Fenerbahçe ligde moral buldu
Derbi öncesi 3 golle 3 puan! Fenerbahçe ligde moral buldu
20:46
Romanya, hava sahasını ihlal eden 2 İHA’yı Karadeniz’de düşürdü
Romanya, hava sahasını ihlal eden 2 İHA'yı Karadeniz'de düşürdü
20:41
Bakü Büyükelçiliği, Fidan’a yönelik gizli görüşme iddialarını yalanladı
Bakü Büyükelçiliği, Fidan'a yönelik gizli görüşme iddialarını yalanladı
20:22
İnanılmaz İrfan Can Kahveci’nin attığı 3 gol de iptal edildi
İnanılmaz! İrfan Can Kahveci'nin attığı 3 gol de iptal edildi
19:33
İBB davasında ara karar: 7 tutuklu sanık tahliye edildi
İBB davasında ara karar: 7 tutuklu sanık tahliye edildi
18:38
Bahçeli: Azerbaycan ve Türkiye hangi konuda olursa olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür
Bahçeli: Azerbaycan ve Türkiye hangi konuda olursa olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür
18:22
Fransa’da protestolar şiddetlendi Tarihi bina ateşe verildi, belediye basıldı
Fransa’da protestolar şiddetlendi! Tarihi bina ateşe verildi, belediye basıldı
17:11
Fatih Erbakan’dan “sirkeli su“ eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir
Fatih Erbakan'dan "sirkeli su" eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir
16:55
Fransa’da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada
Fransa'da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor! Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada
16:25
28 ilde “Cumhurbaşkanı kim olsun“ anketi Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
28 ilde "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 22:12:57. #7.12#
SON DAKİKA: Fransa’da protestolar yağmaya dönüştü! Pek çok ünlü markanın mağazalarına girdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei