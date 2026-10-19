Fransa'da protestoların ardından şaşırtan görüntü: Rolex saati çöpe atmışlar

Fransa’da 17 Ekim’de düzenlenen kitlesel protestolar sırasında yaşanan yağma olaylarının ardından dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Çöp konteynerinin yanında bulunan kutular arasında bir Rolex saat bulan vatandaş, kutuyu açtığında saatle birlikte sertifika ve belgelerin de yer aldığını gördü. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

LÜKS SAAT ÇÖP KONTEYNERİNİN YANINDA BULUNDU

Protestolar sırasında bazı lüks mağazaların ve işletmelerin hedef alındığı, yağma girişimlerinin yaşandığı bildirildi. Olayların ardından kaydedilen görüntülerde, bir vatandaşın çöp konteynerinin yanındaki kutular arasında bir Rolex kutusu fark ettiği görüldü.

Kutuyu açan kişi, içerisinde saat, sertifika ve belgelerin bulunduğunu görünce şaşkınlık yaşadı. Görüntülerde saatin kutusuyla birlikte bulunduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

SAATİN NEDEN BIRAKILDIĞI BİLİNMİYOR

Rolex saatin protestolar sırasında yaşanan yağma olaylarıyla bağlantılı olup olmadığı ise henüz doğrulanmış değil. Saatin neden çöp konteynerinin yanında bırakıldığına ilişkin de kesin bir bilgi bulunmuyor.