Fransa'da sınır tanımayan yağma! 80 yaşındaki çift bile hedef oldu - Son Dakika
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Fransa'da sınır tanımayan yağma! 80 yaşındaki çift bile hedef oldu

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Fransa'da protestolar sırasında 80 yaşın üzerindeki bir çift, sokak ortasında saldırıya uğrayarak soyuldu ve yarı çıplak bırakıldı. Yaşlı çiftin yaşadıklarına ilişkin görüntüler büyük tepki toplarken, olay üzerinden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin güvenlik politikalarına sert eleştiriler yöneltildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen protestolar sırasında yaşanan olay dikkat çekti.

Fransız basınında yer alan ve BFMTV'ye dayandırılan haberlere göre, Cumhuriyet Meydanı yakınlarında bulunan 80 yaşın üzerindeki bir kadın ve erkek, bir grup kişinin saldırısına uğradı.

Saldırganlar yaşlı çiftin takılarını, değerli eşyalarını ve kıyafetlerinin bir bölümünü zorla aldı.

Fransa'da sınır tanımayan yağma! 80 yaşındaki çift bile hedef oldu

NEREDEYSE ÇIPLAK HALDE BIRAKILDILAR

Saldırganlar, yaşlı çiftin üzerindeki kıyafetlerin bir bölümünü de alarak olay yerinden uzaklaştı. Sokak ortasında neredeyse çıplak bırakıldıkları belirtilen çiftin daha sonra çevredekilerin yardımıyla kurtarıldığı aktarıldı.

Söz konusu olayın, Cumhuriyet Meydanı çevresinde güvenlik güçleriyle bazı gruplar arasında çatışmaların yaşandığı saatlerde meydana geldiği öğrenildi.

Fransa'da sınır tanımayan yağma! 80 yaşındaki çift bile hedef oldu

"17 EKİM'İN EN KORKUNÇ GÖRÜNTÜSÜ"

Olayla ilgili paylaşılan bir sosyal medya mesajında, yaşlı çiftin yaşadıkları sert sözlerle eleştirildi. Paylaşımda, "Benim için 17 Ekim'in en korkunç görüntüsü bu" denilerek çiftin sokak ortasında soyulduğu ve yarı çıplak bırakıldığı aktarıldı.

Mesajda ayrıca Rolex, Louis Vuitton, Hermès, Dior ve Sephora gibi markaların mağazalarının yağmalanmasına atıfta bulunularak yaşlı insanların da hedef alınmasına tepki gösterildi.

Fransa'da sınır tanımayan yağma! 80 yaşındaki çift bile hedef oldu

MACRON'A SERT ELEŞTİRİ

Paylaşımı yapan kişi, yaşandığını iddia ettiği olay üzerinden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u da hedef aldı.

Macron'un ülkedeki güvenliği sağlayamadığını savunan kullanıcı, radikal solu ve göç politikalarını da eleştirdi. Paylaşımda yaşananların Batı ülkeleri açısından bir uyarı niteliği taşıdığı ileri sürüldü.

Öte yandan Fransa'da 17 Ekim'de düzenlenen gösteriler sırasında Paris'in Cumhuriyet Meydanı çevresinde yağma ve şiddet olayları yaşandığı doğrulanırken, yaşlı çiftin saldırıya uğramasına ilişkin iddiaların tüm ayrıntıları henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı. Olayla ilgili resmi bir soruşturma açıklamasına da ulaşılamadı.

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FransaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • haydar topçu haydar topçu:
    Avrupalılar zaten o şekilde geziyor 4 3 Yanıtla
  • onder zengin onder zengin:
    bu soyguncuların ve yağmacıların hepsi, protestoların imajını kötüleştirmek için macron tarafından kullanılan oyuncular. protestocularla alakası yok. tüm dünyada böyle işliyor bu işler. bu görüntülerden sonra halkı ve dünyaya mağduruz imajı verip gerçek protestocuları yokedecekler 2 2 Yanıtla
    Ugur Ayhan Ugur Ayhan:
    bende buna nasılmkılıf uyduracaksınız diyordum. valla brova. işde siz bu yüzden bi skm olmassınız 1 2
    onder zengin onder zengin:
    Uğur Ayhan bu protestoların amacı nedir neden çıktı biliyor musun. mağazaları yağmalamak ve yaşlı çifti soymak için mi ? şu at gözlüğünü çıkar nasıl mı mesela biraz kitap gazete oku tek bir kaynağı takip etme o zaman gerçekleri görebilirsin. 1 1
  • Eğlenceli Oyunlar Ve Bilgiler Eğlenceli Oyunlar Ve Bilgiler:
    Türkiye'yi beğenmeyip Avrupa'ya giden Avrupalı Türkler sizin yerinizde olsan bir daha geri dönmem bu ülkeye. devletin de yerinde olsan sizi bir daha bu ülkeye sokmam hadi gülüm oralarda yaşayın 1 2 Yanıtla
  • Arif kılınç Arif kılınç:
    Bil ey ikinci Avrupa! Sen sağ elinle sakîm ve dalaletli bir felsefeyi ve sol elinle sefih ve muzır bir medeniyeti tutup dava edersin ki, beşerin saadeti bu ikisi iledir. Senin bu iki elin kırılsın ve şu iki pis hediyen senin başını yesin ve yiyecek. Lemalar - 115 0 0 Yanıtla
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