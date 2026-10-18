Fransa’daki gösterilerde ilginç anlar: Otobüs durağına saldıran eylemciye sert müdahale! - Son Dakika
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Fransa’daki gösterilerde ilginç anlar: Otobüs durağına saldıran eylemciye sert müdahale!

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Fransa’daki protestolar sırasında bir göstericinin otobüs durağının camlarını kırmaya çalışmasına başka bir eylemci sert şekilde müdahale etti. Elindeki metal parçayla durağa vuran göstericiyi önce sözlü olarak uyaran bir kişi sonuç alamayınca, başka bir eylemci saldırganı sertçe iterek duraktan uzaklaştırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Fransa’da düzenlenen kitlesel protestolar sırasında kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Sainte-Marguerite durağı yakınlarında yaşanan olayda, yüzü kapalı bir göstericinin otobüs durağının camlarını kırmaya çalıştığı, başka bir eylemcinin ise araya girerek müdahaleyi engellediği görüldü.

OTOBÜS DURAĞININ CAMLARINI KIRMAYA ÇALIŞTI

Gösteriler sırasında siyah giyimli ve yüzü kapalı bir kişi, yol kenarındaki barikat demirini sökerek otobüs durağına yöneldi. Elindeki demirle durağın camlarına vuran göstericinin çevredeki kamu malına zarar vermeye çalıştığı anlar, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Fransa’daki gösterilerde ilginç anlar: Otobüs durağına saldıran eylemciye sert müdahale!

DİĞER EYLEMCİLERDEN SERT MÜDAHALE

Olay sırasında şemsiye taşıyan bir gösterici, camlara vuran kişiye müdahale ederek onu durdurmaya çalıştı. Görüntülerde, eylemcinin saldırganı “Yapma” diyerek uyardığı görüldü.

Uyarıya rağmen davranışını sürdüren kişiye bu kez başka bir gösterici müdahale etti. Saldırganı sertçe iterek duraktan uzaklaştıran eylemci, olayın büyümesini engellemeye çalıştı.

Fransa’daki gösterilerde ilginç anlar: Otobüs durağına saldıran eylemciye sert müdahale!

O ANLAR KAMERADA

Sokak ortasında yaşanan arbede, çevrede bulunanların cep telefonu kameralarına yansıdı. Protestocuların kendi aralarında yaşadığı müdahale sosyal medyada paylaşılırken, görüntülerde kamu malına zarar verilmesine karşı göstericilerin de tepki gösterdiği görüldü.

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    Yorumlar (1)

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