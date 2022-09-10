Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğu bölgelerinde bulunan bir grup isyancı askerin oluşturduğu 23 Mart Hareketi (M23) aynı zamanda Kongo Devrim Ordusu olarak da biliniyor.

23 Mart Hareketi (M23) şiddetinden kaçan mülteciler, komşu Uganda'ya sığınmak için sınırı geçmeyi amaçlıyordu. Uganda sınırında kötü koşullarla karşı karşıya kalan ve Rutshuru'ya geri dönen mülteciler, Ugandalı yetkililer tarafından şiddete maruz kaldıklarını iddia ediyor.

Kaynak: AA

23 Mart, Kongo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Uganda'ya girmeye çalışan mülteciler geri döndü - Son Dakika

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