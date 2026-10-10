Göksel erkekler konusunda kararını verdi! Aşk itirafı geldi - Son Dakika
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Göksel erkekler konusunda kararını verdi! Aşk itirafı geldi

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Göksel erkekler konusunda kararını verdi! Aşk itirafı geldi
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Ünlü şarkıcı Göksel, sahne öncesinde söylediği "Miden bulanıyorsa ya kraker yiyeceksin ya şarkı söyleyeceksin, bir de erkeklerden uzak duracaksın" sözlerine açıklık getirdi. Zorlu PSM'de konser öncesi basın mensuplarıyla konuşan sanatçı, sözlerinin yanlış anlaşılmasını istemediğini belirterek erkeklerden uzak durma gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

Ünlü şarkıcı Göksel'den erkeklerle ilgili sözlerine açıklama geldi. Ünlü şarkıcı, Zorlu PSM konseri öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak daha önce yaptığı esprinin perde arkasını anlattı.

ERKEKLERLE İLGİLİ SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Sevilen şarkıcı Göksel, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'ndeki konseri öncesinde gazetecilerin karşısına çıktı. Sanatçıya, daha önce sahneye çıkmadan önce söylediği ve dikkat çeken erkeklerle ilgili sözleri soruldu. Göksel, o anlarda mide bulantısı yaşadığını belirterek yaptığı konuşmanın ciddi bir açıklama olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti. Şarkıcının daha önce kullandığı "Miden bulanıyorsa ya kraker yiyeceksin ya şarkı söyleyeceksin, bir de erkeklerden uzak duracaksın" sözleri, erkeklerle ilişkisine dair bir mesaj olarak yorumlanmıştı. Ancak ünlü sanatçı, söz konusu ifadelerin yalnızca o an yaptığı bir espriden ibaret olduğunu söyledi.

Göksel erkekler konusunda kararını verdi! Aşk itirafı geldi

"ERKEKLERDEN UZAK DURMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Göksel, erkeklerden uzak durmak gibi bir karar almadığını açıkça dile getirdi. Şarkıcı, sözlerinin ortaya çıktığı anı şu ifadelerle anlattı: "Erkeklerden uzak durmayı düşünmüyorum. Öyle açıklama falan değildi. O anda yani tam sahneye çıkmadan önce bazen bazı ufak tefek arkada gerginlikler oluyor. O gün de gerçekten midem bulanıyordu."

Göksel erkekler konusunda kararını verdi! Aşk itirafı geldi
MagazinGökselSon Dakika

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