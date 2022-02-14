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Hakkında soruşturma başlatılan sağlık çalışanı, evinde kafası çöp poşetine geçirilmiş olarak ölü bulundu - Son Dakika

Hakkında soruşturma başlatılan sağlık çalışanı, evinde kafası çöp poşetine geçirilmiş olarak ölü bulundu

14.02.2022 20:24

Karabük'teki bir hastanede çalışan radyoloji uzmanı, evinde kafasına çöp poşeti geçirilmiş olarak ölü bulundu. Yapılan incelemede kapıya asılmış şekilde üzerinde 'Ateşle yaklaşmayın' notu ile mutfak masası üzerine konulmuş 'Herkes kendine iyi baksın' yazılı not bulundu. Diğer taraftan 49 yaşındaki adamın hakkında açılan soruşturma sonrası görevinden istifa ettiği anlaşıldı.

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde radyoloji uzmanlığı görevinden istifa eden Alper Ögi'ye (49) telefonla ulaşamayan annesi, arkadaşını arayarak evini kontrol etmesini istedi. Bunun üzerine arkadaşı, Ögi'nin yaşadığı villanın bekçisini arayarak evi kontrol etmesini istedi.

Hakkında soruşturma açılan sağlık çalışanı, kafası çöp poşetine geçirilmiş halde ölü bulundu

KAFASINA ÇÖP POŞETİ GEÇİRİLMİŞ HALDE BULUNDU

Kapı anahtarının dışında bırakıldığı villaya giren bekçi, teras katının balkon kısmında yer yatağı üstünde kafasına çöp poşeti geçirilmiş bir vaziyette Ögi'nin cansız bedenini buldu. Bunun üzerine ihbar sonucu olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin evde yaptıkları incelemede Ögi'nin kafasına çöp poşeti geçirdikten sonra iple bağladığı ve ardından mutfak tüpünün hortumunu da poşetin içinden geçirerek intihar ettiği tespit edildi.

Hakkında soruşturma açılan sağlık çalışanı, kafası çöp poşetine geçirilmiş halde ölü bulundu

KAPIYA ASILMIŞ NOT DİKKAT ÇEKTİ

Yapılan incelemede kapıya asılmış şekilde üzerinde 'Ateşle yaklaşmayın' notu ile mutfak masası üzerine konulmuş 'Herkes kendine iyi baksın' yazılı not bulundu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ögi'nin cansız bedeni jandarma ekipleri tarafından evden çıkarılarak cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hakkında soruşturma açılan sağlık çalışanı, kafası çöp poşetine geçirilmiş halde ölü bulundu

HAKKINDA AÇILAN SORUŞTURMA YÜZÜNDEN İSTİFA ETMİŞ

Uzun yıllardır Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde radyoloji uzmanı olarak görev yapan Alper Ögi'nin hakkında açılan soruşturma sonrası görevinden istifa ettiği öğrenildi.

Hakkında soruşturma açılan sağlık çalışanı, kafası çöp poşetine geçirilmiş halde ölü bulundu
Hakkında soruşturma açılan sağlık çalışanı, kafası çöp poşetine geçirilmiş halde ölü bulundu
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji uzmanı, Karabük, İstifa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hakkında soruşturma başlatılan sağlık çalışanı, evinde kafası çöp poşetine geçirilmiş olarak ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakkında soruşturma başlatılan sağlık çalışanı, evinde kafası çöp poşetine geçirilmiş olarak ölü bulundu - Son Dakika
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