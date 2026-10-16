Halk TV'de peş peşe kararlar! Çalışanlar izne çıkarıldı, Toktaş istifa etti - Son Dakika
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Halk TV'de peş peşe kararlar! Çalışanlar izne çıkarıldı, Toktaş istifa etti

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Kayyum atanmasının ardından yeni yönetimin göreve geldiği Halk TV'de dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Kanal çalışanlarına gönderilen bildirimle personelin 16-23 Ekim tarihleri arasında idari izinli sayılacağı duyuruldu. Öte yandan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Halk TV'de kayyum atanmasının ardından başlayan yönetim değişikliği sürecinde iki önemli karar alındı. Çalışanlara bir haftalık idari izin bildirimi gönderilirken Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş da görevinden ayrıldı.

HALK TV ÇALIŞANLARI İDARİ İZNE ÇIKARILDI

Kayyum atanarak yeni yönetimin göreve getirildiği Halk TV'de çalışanlara yönelik idari izin kararı alındı. Şirket yönetimi tarafından personele iletilen bildirimde, 16 Ekim 2026 ile 23 Ekim 2026 tarihleri arasında çalışanların idari izinli sayılacağı belirtildi. Ancak kararın tüm personel için koşulsuz uygulanmayacağı ifade edildi. Birim yöneticilerinin aksi yönde talimat verdiği çalışanlar, mevcut görevlerini sürdürmeye devam edebilecek. Bildirimde çalışma düzeninin aksamaması gerektiğine de dikkat çekildi.

Halk TV'de peş peşe kararlar! Çalışanlar izne çıkarıldı, Toktaş istifa etti

ÇALIŞANLARA GÖNDERİLEN MESAJ ORTAYA ÇIKTI

Halk TV'nin yeni yönetimi tarafından çalışanlara gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı: “Değerli Halk TV Çalışanları; Şirket yönetimimizin kararı doğrultusunda, birim yöneticileriniz tarafından sizlere aksi belirtilmediği sürece, çalışma düzeninde herhangi bir aksamaya yol açmayacak şekilde 16.10.2026 tarihinden 23.10.2026 tarihine kadar idari izinli sayılmaktasınız. Bilginize...”

GENEL YAYIN YÖNETMENİ SUAT TOKTAŞ HALK TV'DEN İSTİFA ETTİ

Kanalda idari izin kararının duyurulmasının ardından bir başka önemli gelişme daha yaşandı. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Toktaş'ın ayrılık kararı, kayyum atanmasının ardından kanalda yaşanan yönetim değişikliği sürecinin dikkat çeken gelişmelerinden biri oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, "10 Ocak 2024'ten beri sürdürdüğüm genel yayın yönetmenliğinden kayyumla çalışmayı reddederek istifa ediyorum." ifadelerini kullandı. 

Halk TV'de peş peşe kararlar! Çalışanlar izne çıkarıldı, Toktaş istifa etti
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