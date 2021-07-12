Hande Yener'in transparan elbisesi olay oldu

Ünlü şarkıcılar Hande Yener ve Berksan, yen şarkılarının tanıtımını Sortie'de Happy Hour konseptinde yaptıkları konserle yaptılar. Yener'in sahnede tercih ettiği transparan elbisesi olay oldu. İşte detaylar...

Hande Yener "Sahte " ve Berksan "Platonik" şarkılarının tanıtımını Boğaz'ın incisi Sortie'de Happy Hour konseptinde yaptıkları konserle yaptılar. Mekanı tıka basa dolduran hayranlarına unutamayacakları bir sahne performansı yaşatan ikili Boğaz'da büyük şova imza atarken, şarkılarının büyük bir çoğunluğunu dinleyicileri ile birlikte seslendirdi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikili, "Yaz boyunca birlikte Sortie'de Happy Hour konserlerinde buluşacağız" dedi. Yener'in transparan elbisesi ise sosyal medyada çok konuşuldu.

YORUMLAR (1) Zeynep Nursen: Artık sahneden para kazanabilmek için iyice açılmaları gerekiyor anlaşılan Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır Kullanıcı Adı

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