Hande Yener "Sahte " ve Berksan "Platonik" şarkılarının tanıtımını Boğaz'ın incisi Sortie'de Happy Hour konseptinde yaptıkları konserle yaptılar. Mekanı tıka basa dolduran hayranlarına unutamayacakları bir sahne performansı yaşatan ikili Boğaz'da büyük şova imza atarken, şarkılarının büyük bir çoğunluğunu dinleyicileri ile birlikte seslendirdi.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikili, "Yaz boyunca birlikte Sortie'de Happy Hour konserlerinde buluşacağız" dedi.
Yener'in transparan elbisesi ise sosyal medyada çok konuşuldu.
Son Dakika › Magazin › Hande Yener'in transparan elbisesi olay oldu - Son Dakika Magazin