Hekim Birliği'nden Adaletsiz Kesintilere Tepki

(ANKARA) - Hekim Birliği Sendikası Genel Başkanı Uzm. Dr. Hatice Çerçi Balcı, "Özellikle aile hekiminin hiçbir kusurunun bulunmadığı durumlarda hekimin maaşında yüzde 50'ye varan kesinti uygulanması kabul edilemez bir uygulamadır. Performansın, hekimin kontrolü dışındaki etkenlere bağlanması yalnızca meslektaşlarımızı değil, sağlık sisteminin bütününü olumsuz etkilemektedir. Hekimlerin emeğini ve meslek onurunu korumak için kurumsal diyaloglarımızı sürdürmeye, gerekli her zeminde meslektaşlarımızın sesi olmaya kararlılıkla devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Hekim Birliği Sendikası tarafından yapılan açıklamada, hekimlerin mesleklerini icra ederken yaşadığı zorluklara dikkati çekmek amacıyla çalışmaların devam edeceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Hekim Birliği Sendikası olarak, sahada görev yapan hekimlerin mesleki haklarını, ekonomik güvencelerini ve çalışma barışını doğrudan etkileyen düzenlemeler karşısında, sorumlu ve yapıcı bir sendikal duruş sergilemeye devam ediyoruz. Bu çerçevede, 26 Aralık 2024 tarihinde Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayip Birinci ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, özellikle Aile Hekimliği alanında son dönemde yapılan Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği değişikliklerinin hekimler üzerinde yarattığı olumsuz etkileri gündeme taşımıştık.

Ziyarete, Genel Başkan Uzm. Dr. Hatice Çerçi Balcı'nın yanı sıra, İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Çağlar Yıldırım, Bursa Şube Başkanı Dr. Sibel Arıkan Hacıhasanoğlu ve Malatya Şube Başkanı Dr. Vahap Almasulu katılmıştı.

Görüşmede, hastaların başvuru yapmaması nedeniyle aile hekimlerinin gelirinde kesinti yapılması gibi adaletsiz uygulamalara yol açan mevcut yönetmelik maddeleri, saha deneyimleriyle birlikte detaylı olarak paylaşılmış ve koruyucu sağlık hizmetlerini cezalandıran bu yaklaşımın hem hekim motivasyonunu zedelediği hem de halk sağlığını riske attığı vurgulanmıştı.

Özellikle aile hekiminin hiçbir kusurunun bulunmadığı durumlarda, örneğin bireyin kendi isteğiyle sağlık hizmetine başvurmamış olması halinde, hekimin maaşında yüzde 50'ye varan kesinti uygulanması kabul edilemez bir uygulamadır. Bu sistem, hekimleri vatandaşın sağlık tercihlerinden sorumlu tutmakta; görev tanımı dışına çıkarmaktadır. Performansın, hekimin kontrolü dışındaki etkenlere bağlanması yalnızca meslektaşlarımızı değil, sağlık sisteminin bütününü olumsuz etkilemektedir.

Teşvik sistemindeki eşitsizlikler, iş güvencesine dair kaygılar ve sahada artan iş yükü gibi yapısal sorunlara da dikkat çekilmiş; çözüm önerilerimiz Sayın Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayip Birinci'ye iletilmiştir. Hekim Birliği Sendikası olarak, hekimlerin emeğini ve meslek onurunu korumak için kurumsal diyaloglarımızı sürdürmeye, gerekli her zeminde meslektaşlarımızın sesi olmaya kararlılıkla devam edeceğiz."