Hülya Avşar, Kanlı Nigar’ı oynayacak: Karakter olarak benziyoruz

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, müzikalde canlandıracağı Kanlı Nigar karakteriyle kendisi arasında benzerlik kurdu. Avşar, “Kanlı Nigar herkesi çok güzel dize getiriyor. Karakter olarak da biraz benziyoruz…” dedi.

KANLI NİGAR’A HAYAT VERECEK

Müzikalde Kanlı Nigar rolüyle izleyici karşısına çıkacak olan Hülya Avşar, karakterin insanları dize getiren yönüne dikkat çekti. Avşar, bu özelliği üzerinden kendisini canlandıracağı karaktere benzetti. Prova hazırlıkları süren müzikalin gösterim tarihi henüz açıklanmadı.